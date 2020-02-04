新北居家檢疫失聯3人 市府動員找人

（中央社記者王鴻國新北4日電）為因應武漢肺炎疫情，各縣市都有居家檢疫關懷對象，但新北市在多日查察下，確定有3人失聯，為防3人未檢疫在外趴趴走，市府已動員區政及警政等單位人員找人，疲於奔命。

根據民政局向新北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第8次應變會議提報資料，目前在新北市的居家檢疫民眾中有3人確定失聯，市長侯友宜也指示警方全力協尋，不容這3人在外趴趴走，成為防疫上可能漏洞。

民政局表示，新北市動態累計居家檢疫人數已達253人，隨著中國大陸湖北及浙江等的疫區數逐漸增加下，中央轉知的居家檢疫人數持續增加，已讓各區公所及警察局的人員查證上疲於奔命。

民政局表示，目前失聯的2男1女都是去中國湖北旅遊及探視者，分別於1月25日以後返台，依傳染病防治法應進行居家檢疫隔離14天，但市府拿到中央的資料後，就因3人填報住址及電話錯誤而「找嘸人」。

經過戶役系統多次透過親友協尋下，日前已確定列為失聯人員，民政局表示，已回報中央協請相關單位找人外，市府也動員區政及警政機關全力查訪中，希望能儘快找到人，以落實防疫工作。（編輯：方沛清）1090204