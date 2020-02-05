替代消毒酒精 康那香推抗菌濕紙巾

武漢肺炎疫情延燒，讓口罩等防疫產品話題不斷，以生產不織布相關產品為主的康那香公司，因擁有口罩產線及販售自家商品的觀光工廠而備受關注，董事長戴榮吉5日出面受訪，暢談防疫議題。中央社記者楊思瑞攝 109年2月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）因應預防武漢肺炎疫情，口罩與消毒用的酒精等物資熱賣，位於台南的康那香公司已將醫療級口罩的單日產量提高到21萬片。董事長戴榮吉今天呼籲，可用抗菌濕紙巾取代酒精擦手。

近日因口罩議題不斷，以生產不織布相關產品為主的康那香公司，因擁有口罩產線以及販售自家商品的觀光工廠而備受關注。戴榮吉今天出面接受媒體訪問，暢談防疫議題。

戴榮吉表示，公司口罩產線原本每天的產能是15萬片，現在因應防疫需求增加到21萬片。600名員工24小時輪班，每天生產的口罩由經濟部派駐的人員點收，再由專車運送。所以現在觀光工廠暫時沒有口罩可以賣，希望民眾理解，不要再為了買口罩跑到觀光工廠來。

他說，希望一般健康的民眾在出入醫療院所、搭乘大眾運輸、或出入大型室內場所的活動時再戴口罩，平時其實不需要長時間戴著，以免造成浪費，也可能讓真正有需要的人買不到。

戴榮吉表示，除了口罩之外，最近還看到民眾搶購消毒用的酒精。但酒精如果亂囤積，保存不當可能會有易燃的風險。民眾若有擦拭手部消毒的需求，不妨使用有抗菌功能的濕紙巾，30秒就可以殺菌，其實相當方便。（編輯：卞金峰）1090205