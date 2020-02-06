獨家／陳時中一句話解密英雄淚 好希望大家都健健康康

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日晚間召開記者會，宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為首批武漢台商包機返台時，3名隔離病人中的一名。陳時中說明時一度哽咽落淚，記者會結束後仍紅著眼眶離去。中央社記者施宗暉攝 109年2月4日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）衛福部長陳時中日前一掬英雄淚，全國為之動容，他今天解密，因「好希望大家都健健康康」，難忍情緒；台灣首例確診患者也出院，淚謝各界。防疫、醫護與患者，聯手為台灣抗病戰役寫下感動篇章。（延伸閱讀：台首例武漢肺炎確診個案出院 手寫信表感謝【全文】）

新型冠狀病毒引起的嚴重傳染性肺炎疫情持續延燒，台灣防疫人員如臨大敵，從邊境、醫院、社區布下綿密防護網，儘管已有13例確診個案，但多數是境外移入。

但防疫做得再好，總還是有毛病可挑。從「口罩之亂」到首批武漢台商包機返台後有確診個案，陸續風波不斷，引起民眾擔憂防疫漏洞、質疑檢疫所隔離的安全性，醫護端也有聲音擔心檢疫量能超載，批評的聲音從未間斷。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日在宣布武漢台商確診個案時，忍不住滿溢的情緒流下男兒淚；媒體當場問他，為什麼哭？他幾度哽咽，只能簡短說出：「第一線人員這麼努力......」。

中央流行疫情指揮中心4日宣布，3日晚間首批武漢包機台商回台，有3人送隔離病房，其中1人確診武漢肺炎。指揮官陳時中（左）在宣布相關訊息時落淚，並說確診讓人難過，盡最大努力幫助他們。中央社記者施宗暉攝 109年2月4日

陳時中為什麼流淚，有人猜，他可能是受了極大的壓力或苛責；也有人想，應該是不捨防疫人員如此辛苦協助台商回台，卻美中不足、增加確診案例；也有可能是感動於防疫人員即時接回台商，有機會救台商一命。

陳時中在6日凌晨近1時回應中央社記者訊息，流淚當時，他心裡只是想到「好希望大家都健健康康」。

聽起來平凡無奇的心願，在此刻格外撼動人心。台灣首例確診武漢肺炎的個案，在今天出院時，也感性的留下一段錄音：「『平安』2個字，平常只是說說，但現在格外有意義。」

衛生福利部臉書粉絲專頁小編在陳時中留下男兒淚的當晚，開放專區提供民眾留言，為前線防疫人員加油打氣。該則貼文至今超過27萬人按讚，有10萬則留言，更有1.8萬次分享。留言除了滿滿正能量，也有對防疫的建言。

衛福部小編將留言給陳時中看，他對大家熱烈的關懷很感動。在最新的衛福部貼文中，陳時中也再度謝謝所有人的意見和關心，「我有吃飯，也有睡覺」，並希望大家好好照顧自己，保護自己也能保護別人。（編輯：張芷瑄）1090206