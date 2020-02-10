更多編輯台推薦新聞：
圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質
娛樂

圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎台灣痊癒第2例 最快本週出院
首頁 / 生活

雲林各高中擬定開學防疫措施 盤點物資缺口罩

最新更新：2020/02/10 14:52

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）國立西螺農工今天召開第二次武漢肺炎防疫會議，決議額溫超過38度者在家靜養1天；私立文生中學則宣布發燒或有咳嗽者皆在家健康自主管理，各校急著找購買口罩以備不時之需。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，為了學生健康，全國高中職（含）以下學校延後至25日開學。

西螺農工校長程俊堅告訴中央社記者，為因應開學後的防疫，今天召開第二次防疫會議，決議校園採單一進出口，嚴格執行體溫監控，凡是額溫超過38度者在家靜養1天，校車加強消毒。

程俊堅表示，學校營養午餐原是團膳業者煮好分別依班級人數裝桶，再送到學校，考量此次疫情感染途徑靠飛沫，研議開學後疫情如未退燒，將由團膳業者將餐點分裝成盒，所增加出的成本由業者自行吸收。

國立斗六高中日前展開調查師生寒假期間的旅遊史，並進行全校性消毒，每班皆備有額溫槍，做好防疫措施。斗六高中校長羅聰欽指出，有1名學生在寒假期間曾到過上海，近日在家健康自主管理，目前無異狀。

文生中學則規定凡是有發燒或是咳嗽者皆在家靜養1天，校長呂松林接受中央社記者電訪時表示，咳嗽有可能因為感冒等因素造成，為求謹慎，盼師生全力配合防疫，且入校園皆要戴口罩。

雲林縣政府運用環保局空污基金購買數十萬片的醫療級口罩，日前發放到縣內公私立國中小、幼兒園，每名教職員和學生都可拿到1盒（20片）。

雲林縣各高中職盤點防疫物資，額溫槍和消毒水到位，近日則四處購買口罩，以備不時之需。（編輯：黃世雅）1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報