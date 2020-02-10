更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

連製13天口罩終休假1天 華新：不會違反勞基法

最新更新：2020/02/10 16:41

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化田中鎮華新醫材農曆初三（1月27日）就趕工生產口罩，至昨天才休息1天，今天恢復生產，華新醫材董座鄭永柱說，經濟部稱特殊時期可放寬加班規定，公司不會違反勞基法。

華新醫材在大年初三就開工生產口罩，直到昨天才休息1天，鄭永柱今天接受媒體聯訪時說，工廠內的4條口罩生產線被徵用，一天分為2班，每天運作17小時，23名員工投入生產線，國軍雖然也支援人力，但考量到疫情不會在短時間內結束，昨天才決定休息1天，讓員工和機器喘口氣。

鄭永柱表示，工廠要加班生產口罩前，就曾經問過經濟部官員能否加班，經濟部當時稱現在是特殊時期，可以放寬加班規定，但公司仍會考量到員工權利，不會違反勞基法。

針對華新醫材員工加班，是否違反勞基法，彰化縣勞工處副處長何俊昇指出，只要勞資會議雙方同意，加上給加班費和補休，就沒有違法問題，縣府會密切注意。

華新醫材集團1974年由鄭永柱與弟弟共同創立，專營醫用耗材像醫用口罩、外科敷料及醫用手套等產品生產銷售，也在彰化田中鎮設有觀光工廠。由於武漢肺炎疫情不斷升溫，不少民眾跑到觀光工廠買口罩，直到政府管制口罩，觀光工廠才暫停販賣口罩。（編輯：洪學廣）1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報