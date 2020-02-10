旅義4台客確診武漢肺炎 首批接觸者排除感染

（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）義大利報紙、電視今天大篇幅報導4名造訪義大利的台灣遊客確診武漢肺炎，不過「訊使報」表示，已檢測這家人在威尼斯、佛羅倫斯下榻旅館的工作人員，結果皆為陰性未感染。

羅馬史巴蘭贊尼醫院（Lazzaro Spallanzani）科學部主任伊波里托（Giuseppe Ippolito）今天在義大利國營電視Rai節目中說，這個台灣家庭1月22日抵達義大利旅行，26日起出現咳嗽等症狀，推算染病到症狀出現這段期間迄今已超過潛伏期14天，義大利沒出現其他確診病例，因此他認為初步判斷是樂觀的，但仍須按程序執行一切必要的隔離和自主健康管理。

史巴蘭贊尼醫院是義大利政府指定收治2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例的專門醫院，全國各地出現的疑似案例都採檢樣本由這家醫院最終判定。義大利目前確診3個病例，包括一對中國武漢到義大利旅遊的夫婦，和一名從武漢撤回的義大利人，都在史巴蘭贊尼隔離治療中。

義大利大報「訊使報」（Il Messaggero）今天揭露這家台灣遊客在義大利旅行的更詳細行程，報導說這家人1月22日從台灣經香港飛抵米蘭機場，之後從米蘭機場轉往威尼斯住宿兩晚，他們曾搭乘威尼斯運河的公共汽船，他們在威尼斯下榻旅館的工作人員目前檢測結果都未感染。

訊使報報導，這家人隨後轉往托斯卡尼（Toscana）大區遊覽4天，曾前往佛羅倫斯（Firenze）、比薩（Pisa）、西恩納（Siena）等城市，托斯卡尼衛生當局已檢測這家人在佛羅倫斯下榻旅館的工作人員，所有結果都是陰性（未感染）。

訊使報表示，他們4人最後一站抵達羅馬遊玩兩天，再從羅馬機場經香港轉機回台灣，2月6日這對夫婦先送醫確診罹患新型冠狀病毒，2月8日、9日兩個兒子也先後確診，但小兒子只驗出病毒，沒有臨床症狀。

義大利衛生部與史巴蘭贊尼醫院都表示，這家人密集接觸過的旅館人員目前檢測結果皆為陰性，讓他們往樂觀方向研判，但他們是1月31日才離開義大利，仍要等14天潛伏期完全結束，才能解除疫情擴大的警報。（編輯：郭中翰）1090210