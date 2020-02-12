foodpanda外送員遊行 抗議資方片面修改規定

（中央社記者梁珮綺台北12日電）美食平台foodpanda部分外送員去年向台北市勞動局申訴，要求勞資調解，今天再發起「安全送餐示範遊行」，抗議資方片面修改規定，影響權益，要求建立定期且有效的溝通管道。

部分foodpanda外送員不滿公司片面修改規定，未落實勞資協商，以及計單方式導致薪水變相減少等，屢次發起抗爭活動，繼去年向勞動局申訴、今年初發起全台大罷工後，逾百名foodpanda外送員今天再度發起「安全送餐示範遊行」，從敦化南路的總公司出發到民善路的營運部。

陪同律師陳又新表示，foodpanda公司要求外送員送餐時要符合交通規則以及必要的合法性行為，所以外送員將遵守「不蛇行、不鑽車縫」、「禮讓行人」、「合法停車」、「不闖紅燈」、「車速限制40公里」以下等行為，對消費者而言，送餐時間恐會延遲，請消費者體諒。

陳又新說，foodpanda公司一直在玩兩面手法，想要減少成本時，就會主張與外送員的關係為承攬；當要片面更改計單方式時，又會稱雙方存在僱傭關係，非常不當。

他說，盼平台業者與外送員間能建立法律關係，可能部分包含承攬概念、部分包含僱傭概念，但都要能充分保障外送員權益，以現在情況而言，外送員都是個人，根本沒條件與公司談判。

陳又新表示，外送員有共識後再成立工會，替外送員發聲、提出訴求，目前還在籌備處階段。

台北市美食外送司機工會籌備處發起人陳泓瑞表示，薪資、排班組別等問題，公司僅關門片面討論決議修改規定，導致狀況持續惡化，盼負責人方俊強、營運總監余岳勳能親自參與17日的勞資協商，進行討論。

余姓外送員表示，自己每天上午6時跑單至深夜11時以後，在計單方式未改變前，一個月可接1200多張單，可獲10萬元酬勞，如今卻變相減薪，同樣跑法，卻只有8萬元，若要維持10萬元水準，就必須再多接300多張單，要求公司改為原本計單方式。

王姓外送員同樣對計單方式更改感到不滿，認為外送員是高風險行業，理應領取高額報酬。（編輯：屈享平）1090212