衛生所加入賣口罩 新北桃園過程順暢

（中央社記者王鴻國、吳睿騏新北16日電）中央流行疫情指揮中心推動擴大開放全國各衛生所販售口罩，新北市20區衛生所一早就吸引許多民眾排隊，桃園市政府衛生局開放在復興、觀音及新屋3區衛生所開賣口罩。

為提供市民便捷之購買服務，新北市20區衛生所週一至週日將提供不中斷服務，每日販售200片成人口罩及50片兒童口罩，販售時段依各所公告時間為主

衛生局科長陳欣蓉表示，一早發售情形很順暢，由於提前進行健保卡過卡，口罩迅速賣完。

林口衛生所護理長黃曉君接受媒體聯訪時表示，今天是第一天配合中央販售口罩，一早就有人排隊。衛生所以現有人力調配並提前半小時作業，經發號碼牌及提前過卡，9時開賣，一天兩百片的成人口罩很快就賣完，但小朋友口罩仍有剩餘。

現場排隊民眾受訪表示，由於多了衛生所的販賣據點，每天可增加100人可買到口罩，她在藥局買不到就趕快來衛生所排隊，終於買到了；也有民眾說，早上近8時經過衛生所時發現比較少人排隊，就趕快來排隊，這次已是他第2次買到口罩了。

衛生局表示，新北市配合實名制購買口罩的20區衛生所中，淡水、三峽、八里、三芝、泰山等5區是下午1時起發售外，其餘樹林、林口、鶯歌、五股、瑞芳、深坑、萬里、金山、貢寮、石門、雙溪、石碇、坪林、烏來及平溪等區衛生所從上午9時發售。

衛生局表示，其他9區都會型衛生所，因區內已有50家以上健保特約藥局協助販賣口罩，為因應居家隔離及協助居家檢疫，確保社區防疫量能，暫不販售口罩，以防制疫情為優先重點任務，後續將視狀況，進行機動調整，以因應防疫需求。

桃園市衛生局表示，考量衛生所為醫療機構，為避免交互感染以及偏鄉沿海地區藥局較少，先行指定復興區、觀音區、新屋區3區衛生所，除週休假日開賣時間為上午9時外，平時週一至週五的上班時間，只在中午12時到下午2時販售，再加上桃園市604家健保特約藥局，相信可以方便各地的民眾都買到口罩。（編輯：張銘坤）1090216