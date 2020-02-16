徐國勇牽線促成 善心企業捐百套防護設備

移民署國境事務大隊16日發布新聞稿表示，內政部長徐國勇牽線促成愛爾麗醫療集團捐贈100套防護衣含護目鏡及口罩，將提供各機場及港口移民官使用。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 109年2月16日

（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）武漢肺炎疫情在境外持續擴散，為協助移民署國境事務大隊在各海關執行做好防護措施，愛爾麗醫療集團捐贈100套防護衣含護目鏡及口罩，將提供各機場及港口移民官使用。

國境事務大隊今天發布新聞稿表示，內政部長徐國勇日前除親自到桃園、高雄、台中機場，以及基隆與台中港視察慰勉基層人員外，關心移民官身心健康的徐國勇，更牽線促成愛爾麗醫療集團總裁常如山，在15日捐贈100套防護衣含護目鏡及口罩。

國境事務大隊表示，移民官是國內面對武漢肺炎防疫的第一線，配合中央疫情指揮中心的政策，不但要協助確認旅客從哪裡來、有沒有入出中港澳等地區等，更常配合針對具有發燒、咳嗽嚴重或有疫區旅遊史等特殊狀況旅客，開設專案櫃台協助通關，承擔很大的感染風險。

國境事務大隊指出，這些防護衣將提供給各機場及港口移民官於必要時穿著使用，移民署除教導查驗人員如何穿著防護衣，同時演練嚴重病情旅客後送查驗程序，以提升移民官的防護與應變力，在疫情尚未緩和前，可以在執勤時保護好自己健康。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：方沛清）1090216