負壓隔離病房量能緊繃 評估指定專責醫院備戰

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北19日電）防堵武漢肺炎，指揮中心日前擴大採檢，負壓隔離病房用量增加，已用掉6成量能。醫事司長石崇良說，目前隔離病房還夠用，若不夠，會評估指定專責醫院收輕症病人等。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因台灣出現還找不到源頭的武漢肺炎確診個案，決定擴大3類採檢範圍，包括14天內曾出國且有發燒或呼吸道症狀者、發燒或呼吸道症狀群聚感染、符合特定情況的肺炎病例，都要採檢。

衛生福利部醫事司長石崇良下午在記者會後受訪表示，全台負壓和隔離病房共約1439床，因日前擴大採檢，增加許多需隔離採檢的民眾，也導致負壓隔離病房用量增加，目前使用率約6成。

石崇良說，目前負壓隔離病房的量能還有400床左右，還沒有不夠用的問題。但因應未來若有更大疫情，屆時負壓隔離病房可能更吃緊，已備妥方案，屆時會指定專責醫院收治尚待採檢的輕症病人或已經確診但症狀輕微者，把資源留給需要的重症患者。

專責醫院的運作方式是一人一室，醫院只做武漢肺炎的相關診治工作，無需其他業務。

此外，南韓的武漢肺炎疫情變嚴重，且有醫院因負壓隔離病房收治武漢肺炎病人而關閉急診。有媒體擔心，居家隔離或檢疫者若外出就醫，可能增加醫院感染疑慮。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，如果居家隔離或檢疫者需要就醫，不會讓其搭大眾運輸，而是通報衛生局，會協助聯絡醫院派救護車到醫院。

石崇良也在記者會補充，居家檢疫或隔離者有就醫需求時，若有醫療需求會先打每縣市的專線，評估後有發燒或呼吸道症狀會由救護車安排護送就醫。

石崇良說，若有其他醫療問題，如慢性藥等，會詢問同不同意接受遠距醫療，讓病人盡量不要離開隔離場所。各縣市衛生單位都會指定提供遠距醫療的遠所，病人同意就會轉介。（編輯：管中維）1090219