新北將設居家檢疫關懷中心 視訊問診送藥供餐

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府將成立居家檢疫關懷中心，強化檢疫者追蹤管理與服務，除協助送藥、送餐，醫師還可以視訊問診。市長侯友宜指出，居家檢疫者勿挑戰公權力，市府將全心關懷度過防疫期。

新北市長侯友宜今天表示，新北市內須居家檢疫有4000餘人，檢疫期間生活很辛苦也不便，市府20日將成立「居家檢疫關懷中心」，協助檢疫民眾送藥、就醫、心理諮商，甚至送餐服務。

新北市衛生局指出，明天的關懷中心成立典禮將由新北市醫師公會醫師顏鴻順示範，啟動遠端視訊問診，藉以關懷個案身體狀況，提供專業諮詢。

衛生局今天晚間向中央社記者表示，居家檢疫民眾若有就醫需求，將可向關懷中心聯繫，由輪值派駐醫療背景人員先過濾是否有就醫需求，再透過手機會議視訊軟體在約定時間問診。

因病患醫療資料涉及機密、敏感隱私，衛生局指出，希望家屬透過特定的雲端視訊軟體等與醫師聯繫、諮詢、問診、記錄，不使用一般聊天社群軟體。

侯友宜今天接受媒體聯訪表示，每天都關懷居家檢疫者，若不在家立即動用警力迅速查緝，掌握狀況。請檢疫者千萬不要故意離開，若挑戰公權力一定重罰。

侯友宜說，「居家檢疫關懷中心」將設置專線並進駐民政、衛生、警政、環保及社會局等任務編組待命，同時與區公所連線，即時處理相關檢疫生活事務。

他說，新北市藥師公會、新北市醫師公會及志工團體全面關懷並解決檢疫期間的醫療照護困境，為解決居家檢疫民眾無法外出購買口罩情況，市府貼心推出「居家防疫關懷包」，提供14片口罩及衛教資訊，還有侯友宜署名的加油打氣關懷信。（編輯：戴光育）1090219