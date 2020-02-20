台糖酒精隨身瓶21日開賣 家樂福首賣9萬瓶

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）家樂福宣布21日起販售台糖75%酒精，家樂福表示，每瓶50毫升，售價新台幣28元，一共進貨9萬瓶，將依照各店來客數分配貨量，售完為止。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，酒精成民眾必備防疫商品。

量販業者家樂福今天發布訊息指出，自明天起將在全台家樂福販售台糖75%酒精，每瓶50毫升，依據防疫中心規定定價每瓶28元，每人限購1瓶。

家樂福說明，將依照各店來客數分配貨量，全台共計到貨1500箱、共9萬瓶，每間店粗估進貨5至10箱，還不確定下批酒精何時到貨，首批售完為止。

台糖表示，為了讓民眾方便購買酒精，台糖委外生產50毫升酒精，目前合約僅生產9萬瓶，相較大容量酒精，家樂福販售的商品更便於隨身攜帶。

台糖表示，目前酒精產能有限，一週約生產9萬瓶95%精製酒精；350毫升的75%酒精一週產能約11.9萬瓶，不過，台糖持續滾動檢討產能，不排除生產其他容量的酒精商品。

台糖75%平價防疫酒精從昨天起在全台全家便利商店開賣，每瓶350毫升，售價45元，每人限購1瓶，台糖初步評估10日後有望再增加產能，屆時產能有望再增20%至30%，日產將突破2萬瓶，若酒精產量提升，除了全家之外，也將與其他超商合作販售。（編輯：鄭雪文）1090220