成大防疫說明會 與會者相距1公尺降低風險

（中央社記者張榮祥台南21日電）武漢肺炎疫情升溫，成大今天舉辦南區說明會，39所公私立大專院校百餘人被安排到光復校區900人會場的成功廳，每個人至少相距1公尺，還用手機QR code線上簽到，降低接觸風險。

成大接受教育部委託，今天舉辦「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」，邀請39所公私立大專院校代表與會。

這場說明會共有100多人出席，成大校方慎重其事，將說明會場安排在可容納900人的光復校區成功廳，每個與會者前後左右至少相隔1公尺，進場前得接受酒精消毒及測量額溫。

另外，進入會場前必須採用手機QR code進行線上簽到，填寫校園訪客健康關懷問卷及下載今日會議資料，以降低接觸風險，如此大陣仗，幾乎搞得所有與會者手忙腳亂。

教育部政務次長劉孟奇也到場關心學校防疫情形，期許各校依最壞狀況模擬應變措施。

成大主任秘書、工業衛生暨環境醫學研究所教授李俊璋則說明成大防疫規劃，他表示，成大農曆春節前已著手規劃防疫應變相關任務，依疫情發展逐步調整工作內容。

李俊璋說，成大動員共築校園防疫陣線，包括指定單一疫情通報與作業窗口、追蹤掌握境外生回台資訊、註冊課務彈性調整、以「健康關懷問卷」即時追蹤教職員工生健康狀況、防疫物資整備與公共空間消毒、醫護支援等。

成大也製作衛教宣導影片，從專業人員執行宿舍衛浴消毒、模擬居家檢疫學生入住宿舍、日常自我管理及會議室、教室、廁所等公共空間的清潔消毒等過程，一應俱全。

成大更建立「成功大學新型冠狀病毒（COVID-19）網頁資訊平台專區」，整合全校防疫資訊，連結疾病管制署網站，確保疫情消息來源正確。成大宿舍居家檢疫學生必須配戴「溫心智慧手環」，利用科技追蹤健康。（編輯：陳俊碩）1090221