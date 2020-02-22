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武漢肺炎造成血荒 台北最缺O型AB型

最新更新：2020/02/22 14:58
受到武漢肺炎衝擊，不僅民眾減少外出、許多捐血活動也喊卡，全台捐血量銳減15%。（中央社檔案照片）
受到武漢肺炎衝擊，不僅民眾減少外出、許多捐血活動也喊卡，全台捐血量銳減15%。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北22日電）受到武漢肺炎衝擊，不僅民眾減少外出、許多捐血活動也喊卡，全台捐血量銳減15%，尤其台北地區各血型庫存量僅剩4.1天，其中O型、AB型最缺，庫存量雙雙跌破4天。

根據血液基金會統計，截至今天上午，全台血液庫存各血型平均僅剩4.6至6天，均不足7天安全庫存量。

綜觀各地，以台北地區平均剩4.1天最缺，其中A型剩4天、B型4.9天、O型3.8天、AB型3.9天；新竹地區平均剩5天，其中A型剩4天、B型6.3天、O型4.7天、AB型7天。

台中地區平均剩5.6天，其中A型剩6.1天、B型6.3天、O型4.7天、AB型8天；台南地區平均剩6.2天，其中A型剩6.7天、B型5.4天、O型6天、AB型8.1天；高雄地區平均剩4.8天，其中A型剩4.9天、B型4.8天、O型4.8天、AB型5天。

台灣血液基金會業務處長洪英聖接受記者電話聯訪時表示，受到武漢肺炎疫情影響，不僅辦理捐血活動的單位減少，民眾為防感染也儘可能減少外出，另因校園延後開學，原本計畫到學校辦理的捐血活動被迫延後，導致捐血量銳減15%，供需嚴重失衡。

洪英聖強調，目前正緊急尋求企業協助辦理捐血活動，捐血中心也已加強捐血作業場所消毒工作、確保通風等，呼籲熱血民眾踴躍挽袖捐血。（編輯：吳協昌）1090222

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