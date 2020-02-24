開學防疫 醫師建議隱形眼鏡族改戴眼鏡

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，明天開學，孩子除勤洗手、避免揉眼睛，戴隱形眼鏡者最好改戴眼鏡，作為護目鏡保護眼睛，也要早晚消毒眼鏡，為防疫增添防護。

武漢肺炎疫情延燒，口、鼻可以用戴口罩防護接觸，但眼睛要如何防範，陳瑩山表示，黏膜可以保護器官，卻也是病菌的出入口，尤其，眼睛結膜是裸露在外的黏膜，眼睛一打開保護力減少。他建議戴隱形眼鏡者改戴眼鏡，可作為護目鏡保護；若已戴眼鏡者則可再多戴上淺色太陽眼鏡，可多一層保護。

最近也有不少家長發現孩子沒有發燒、也無上呼吸道症狀，可是眼睛卻紅腫。陳瑩山說，小朋友過敏性結膜炎很常見，症狀多為易癢、紅腫，且結膜出血，眼屎多；但若為病毒性結膜炎，像是武漢肺炎屬於病毒的結膜炎，眼睛會大面積的紅腫、充血很嚴重，都要盡快就醫。

陳瑩山也建議，民眾不要戴隱形眼鏡和角膜放大片，雖然隱形眼鏡可能每天清洗，但外面的髒空氣如PM2.5或病毒，可能會沾在隱形眼鏡鏡片上，而眼睛外層的眼角膜和結膜，是眼睛的保護層，若戴隱形眼鏡容易因摩擦造成表皮破皮、缺損，病菌等可能從這些破口趁虛而入，易感染結膜炎。

因應武漢肺炎疫情，陳瑩山近期看診加強防護，戴上眼鏡和護目鏡雙層保護，並且用儀器檢查時，也裝上塑膠片，隔絕雙方近距離接觸，保護病人也保障醫師。（編輯：方沛清）1090224