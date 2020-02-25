全家布局健康商機 引入大麥鮮食拚增1億營收

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）超商業者兩大龍頭瞄準健康趨勢，統一整合三大通路，讓運動、飲食更方便；全家則以少添加、健康鮮食策略布局，將引進超級大麥系列產品，預計可創造新台幣1億元業績。

武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部昨天公布1月批發零售及餐飲營業額統計，預估2月內需將因疫情下滑711億元。全家表示，2月初期業績確實受到疫情影響，但2月中旬開始已逐步反轉，預估整體業績仍會有些微影響。

全家觀察，民眾消費型態改變，微波加熱、袋裝麵、罐頭、雞蛋銷售佳，業績較去年同期成長40%，外送服務也較先前增加。

全家便利商店今天舉行「超級大麥」記者會，商品本部長黃君毅說，瞄準健康趨勢，鮮食商品主打少添加，推出潔淨標章認證，也順勢推出健康系列鮮食，自去年5月推出以來已經創下2億元業績。全家更在上週導入植物肉商品，讓葷食族群可以逐步接觸蔬食商品。

全家鮮食占營收比約23%，每年以10%成長，目前雖健康系列鮮食占整體鮮食營收比例不高，不過業績持續成長。

全家便利商店鮮食部長黃正田表示，消費型態與台灣相似的日本，去年超級大麥飯糰賣了超過5000萬顆，全家決定引進相關商品，今年將陸續推出20件超級大麥商品，預計可創造超過1億元業績，帶動健康系列鮮食業績超過3成。

全家也說，雖超級大麥成本較比一般大麥高，但兩者商品價格並未沒有太大差異。

黃正田說，25歲以上消費者有超過65%在乎商品是否健康，也因健康飲食風潮興起，包含食品減鈉、減醣、增加蛋白以及高纖維等受民眾歡迎，像是健身雞肉餐盒帶動便當業績成長一成。

超商龍頭統一超商去年鮮食占整體業績29.81%，相較2018年占比28.45%，成長1.36個百分點。

統一超商表示，觀察健身飲食、年輕新世代、蔬食生活等趨勢，從去年開始在鮮食、湯品、沙拉、義大利麵等加入更多蔬菜，讓蔬食躍升正餐主角，像是鮮蔬烤雞便當、蔬食滷味都深受民眾歡迎。

此外，統一企業也結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，推出生活提案Simple Fit，期望消費者在全台統一超商、康是美以及BEING fit門市能輕鬆選擇適合自己的飲食、運動及保健商品。（編輯：林孟汝）1090225