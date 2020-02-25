擔重任 北市聯醫和平婦幼院區可清空收治病患

（中央社記者梁珮綺台北25日電）武漢肺炎疫情持續擴大，身為傳染病防治網應變醫院的台北市聯合醫院和平婦幼院區肩負重任，一旦爆發嚴重社區感染，將清空全院，收治武漢肺炎病患；此外，北市將成立檢疫中心。

民國92年時爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，和平婦幼院區因而建立負壓隔離病房，當時還一度封院，之後則成為各種傳染病應變醫院。

隨著時光流逝，設備逐漸老舊，北市府2年前斥資上億元整修負壓隔離病房，提升台北市面臨高傳染病的救治與應變能力。

台北市政府日前對於社區感染進行兵推，分就災前、災中、災後進行模擬演練。和平婦幼院區院長黃弘孟表示，和平婦幼院區身為傳染病應變醫院，每年都會固定就各種可能的傳染病進行演練，如先前的MERS（中東呼吸症候群）。

目前和平婦幼院區共有29床負壓隔離病床，每房可維持負壓高於8的狀態，每小時最高可達12次換氣，排出的氣體會透過三層濾網過濾，阻絕疫情擴散。不僅如此，護理師可與病患進行視訊，也能監控病人情況。

和平婦幼院區的負壓隔離病房設置在9樓，採獨立電梯、進出分流的嚴格控管，若病人、護理師進出病房，必須經過10道關卡。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，包括台大、北醫、北榮、新光、馬偕、三總、國泰等醫院在內，台北市共有14家指定隔離醫院，另有3家設有負壓隔離病床或一般隔離病床的醫院，分別是台大兒童醫院、馬偕兒童醫院與和信醫院。

台北市政府也表示，現階段已盤點公部門閒置資產，一旦爆發嚴重社區感染，將成立檢疫中心，像是與確診接觸者就會在檢疫中心進行14天隔離。（編輯：李亨山）1090225