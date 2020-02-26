一成遭隔離者陷憂鬱情緒 醫生籲看書追劇減低焦慮

（中央社記者王淑芬高雄26日電）武漢肺炎疫情延燒，隔離人數也持續攀升，高醫大附設中和紀念醫院追蹤被隔離者的情緒支持與評估，發現約有一成的人出現憂鬱情緒等，精神科醫師建議，看書或追劇有助減低焦慮。

高醫大附設中和紀念醫院針對醫院隔離的病人進行情緒支持與評估並指出，訪視的30名隔離個案中，約有一成人出現焦慮或憂鬱等情緒困擾。

高醫精神醫學部主任柯志鴻建議，看書、追劇、睡好、放輕鬆都有助減低焦慮。

高醫發布新聞稿指出，高醫隔離病房與精神部醫療團隊架設遠端會談系統，讓精神科醫師或心理師在沒有接觸下，與隔離者對談評估。初步發現約有一成人呈現焦慮或其他情緒困擾，需要進一步藥物或心理協助。

柯志鴻指出，被隔離者擔心的不只是自身可能被感染，也擔心隔離前是否有感染家人或朋友，回到社區後是否被歧視等，另外還有經濟衝擊等多重壓力，進而出現憂鬱、焦慮、不安情緒等。

他表示，當壓力延長超過2週，或過去曾有情緒因應相關病史，可能造成長期身心影響，盼家人或各方資源協助，減輕當事人壓力及負擔。

若不得已遭到隔離，柯志鴻也建議睡好、想好、放輕鬆，並找一件在隔離時可以專注的事，如看書、追劇等，如果還有擔憂，應尋求精神心理醫療專業的協助。（編輯：洪學廣）1090226