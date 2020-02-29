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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

首起院內感染4人染疫 張上淳推測手部清潔未落實

最新更新：2020/02/29 17:33
武漢肺炎疫情嚴峻，29日確認發生院內感染情形。病毒專家張上淳（圖）表示，醫院都嚴格要求護理、清潔人員戴口罩，研判可能是手部清潔未落實，又不小心接觸臉部、口鼻，才導致感染。中央社記者張皓安攝　109年2月29日
武漢肺炎疫情嚴峻，29日確認發生院內感染情形。病毒專家張上淳（圖）表示，醫院都嚴格要求護理、清潔人員戴口罩，研判可能是手部清潔未落實，又不小心接觸臉部、口鼻，才導致感染。中央社記者張皓安攝　109年2月29日

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北29日電）武漢肺炎爆發院內感染，3名護理師、1名清潔人員染疫。病毒專家張上淳表示，醫院都嚴格要求護理人員、清潔人員戴口罩，研判可能是手部沒落實消毒就碰到口鼻，導致感染。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會中宣布新增5例個案，其中4例為院內群聚感染，第35到38案中有3人是在醫院工作、曾接觸第34案的護理人員，另1人為清潔人員。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這起案例是國內首起院內群聚感染事件，目前推估此案感染源為昨天確診的第34例個案，該個案本身有多重慢性疾病、糖尿病、心血管問題、心臟衰竭、腳部感染等，由於糖尿病控制不理想導致低血糖，狀況很不好，住院還出現心臟衰竭和肺炎，情況危急，恐讓很多護理人員疲於照顧。

值得注意的是，指揮中心近日才宣布對醫院擴大部署，強化防疫，卻還是出現院內感染事件，究竟是哪個環節出了差錯。

張上淳指出，這次確診的護理人員除了照顧第34案外，也有替個案採檢，清潔人員則是負責病房相關清潔工作，可能接觸到病毒的物品而被感染，按理醫院人員都有確實配戴口罩，研判可能是手部清潔沒有落實，又不小心接觸臉部、甚至口鼻，導致感染。（編輯：張芷瑄）1090229

出現院內感染醫院防疫措施：

同病房病人移到一人一室隔離

病房相關工作人員居家隔離或醫院安排集中隔離

急診室分區清空、消毒，確保環境安全

全院工作人員加強監測

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