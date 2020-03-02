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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／台灣高規格3採陰性才解隔離 指揮中心：無人出院又復陽

最新更新：2020/03/02 17:20
鑽石公主號武漢肺炎痊癒者屢傳再度陽性狀況，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳（圖）2日說，台灣採檢相當嚴格，目前沒有出院後採檢再呈陽性的狀況。（中央社檔案照片）
鑽石公主號武漢肺炎痊癒者屢傳再度陽性狀況，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳（圖）2日說，台灣採檢相當嚴格，目前沒有出院後採檢再呈陽性的狀況。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北2日電）鑽石公主號武漢肺炎痊癒者屢傳再度陽性狀況。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今天說，台灣採檢相當嚴格，目前沒有出院後又有狀況，且採檢再呈陽性的狀況。

台灣1日新增的武漢肺炎確診者為原先鑽石公主號確診者，在日本治癒且兩次採檢陰性後才回台，但回台3採後又驗出陽性。近日也有一名在日本治癒的鑽石公主號以色列籍乘客，回以色列也被驗出陽性。（延伸閱讀：同機遇鑽石公主號武漢肺炎復陽病例 台灣團赴以色列遭遣返

防疫資訊

張上淳日前表示，不管是國內個案或國外的報告，都可以看出病人採檢有可能時而陰性、時而陽性。在台灣的個案中，整個住院過程，也可能會有時陰、時陽的狀況。

會造成時陰時陽的可能性，包含採檢的部位，可能採的比較廣泛一點或範圍小一點，影響到採檢拭子有沒有黏到病毒；另一個可能是病人在疾病後期，身體病毒量愈來愈少，就可能時陰時陽。

媒體在下午記者會提問，病毒採檢時陰時陽，有專家建議採糞便比較準確；另台灣已經出院的個案是否還要追蹤採檢。

張上淳在記者會回應表示，病毒感染主要在呼吸道，過去經驗，糞便有時候會檢驗出微量病毒，但存在時間通常比呼吸道存在時間更短，關鍵還是呼吸道病毒。台灣上下呼吸道檢體都要採檢送驗且做到三採，三套採檢都各自間隔24小時以上。

張上淳說，第一陰和第二陰都是間隔48小時，第二陰和第三陰也大多都間隔48小時。以目前這麼嚴謹的狀態下，沒看到出院後又有狀況，回來採檢再度陽性的狀況。

張上淳也強調，如果病毒量少，就算檢測呈現弱陽，但病毒已經培養不出來了，對周遭應也沒有危害，病毒少到測不到就不會對別人有威脅。（編輯：管中維）1090302

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