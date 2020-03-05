實名制口罩仍熱銷 藥師推廣零錢做公益

（中央社記者黃旭昇新北5日電）口罩販售實名制今天起成人每7天可買3片，新北多數藥局仍有排隊人潮，且迅速銷售一空。許多藥師收到衛福部長陳時中具名感謝狀，有藥師提倡民眾可買口罩小額捐款做公益。

隨國內口罩產能增加，今天起成人口罩購買量增為每人每7天3片，兒童口罩增為每7天5片。

新北市土城、板橋、中和不少藥局，上午很早就賣完。有消費者在板橋區中山路半徑範圍不到100公尺的3家藥局，全部撲空，但兒童口罩還有剩餘。

板橋區林家花園附近藥局，昨天下午2時開賣時無人排隊，相當罕見，一度研判可能是民眾期待今天可以購買3片，因此觀望。

吳姓藥師說，今天到貨成人口罩600片200人次，藥局恢復排隊人潮，一個半小時銷售完畢，忙到不間斷過卡無暇休息。

今天新銷售政策出爐後，若買3片成人口罩15元，兒童口罩5片25元，要找零增加交易麻煩，提升感染風險，有藥師鼓勵民眾自備整數零錢，將多出的5元捐給照顧植物人的創世基金會。

另有藥師反映，政府應要推動醫藥分工合作，鼓勵民眾將慢性病處方箋就近到社區藥局領藥，不是在醫院設立「得來速」取藥。為防疫叫藥師在前線打仗，又要影響藥師們處方箋調劑的生計，難怪藥師們跳腳。

新莊區的連鎖藥局楊姓藥師則表示，今天多數新北藥師都收到衛福部的感謝狀，部長陳時中感謝藥師在防疫的義務服務、犧牲奉獻。他說，「辛苦1個月，總算有回報了」。（編輯：張銘坤）1090305