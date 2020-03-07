武漢肺炎／台灣視訊助帛琉採檢 拆解步驟順利達陣

中央流行疫情指揮中心7日舉行記者會，新光醫院院長侯勝茂（左）分享幫助友邦帛琉抗疫經驗，由院方安排醫師透過視訊，遠距指導帛琉當地醫護人員進行採檢。中央社記者張皓安攝 109年3月7日

（中央社記者張茗喧、陳至中台北7日電）友邦帛琉近日收治一名美籍武漢肺炎疑似病例，卻苦無採檢能力，台灣即時伸出援手，以視訊協助採檢，並送至台灣檢驗，指揮中心指揮官陳時中笑稱「比隔空抓藥更厲害」。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會中宣布台灣替友邦帛琉防疫的消息，新光醫院院長侯勝茂表示，帛琉是距離台灣很近的邦交國，長期以來都是台灣很好的盟邦，而且多達90%國際醫療都到台灣的新光醫院，也有醫療人員派駐在當地。

侯勝茂表示，帛琉近日有一名美國醫療團志工出現肺炎、咳嗽等症狀，懷疑是武漢肺炎，雖立即送進負壓加護病房進行隔離，但帛琉醫師並不懂如何採檢，當地也沒有能力檢驗，美國大使館認為檢體送回美國距離遠、耗時久，因此美國大使館、帛琉政府轉而向台灣請求協助。

侯勝茂說，由於當地醫師並不了解如何採檢，因此2天前，由台灣防疫醫師透過視訊系統，線上教導當地醫師採檢，使用早已準備好的設備採檢，一步步從如何採檢、採哪裡、如何包裝等，檢體經層層包裝，昨晚由護理人員搭機帶回台灣，送至昆陽實驗室檢驗，所幸最後確認為陰性。

他認為，此事不僅顯示台灣檢驗能力獲得美國肯定，和台灣做朋友是值得的，帛琉總統也特地發函稱讚台灣善舉，顯示WHO（世界衛生組織）不讓台灣參與WHA（世界衛生大會）是錯的。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前國際間確實有些地區的設備、人員訓練、檢驗能力不足，但有了視訊就能協助遠距採檢，「比以前隔空抓藥更厲害」，得以及時提供幫助，畢竟一個案例對小國家恐怕就是大壓力，很高興能透過既有管道協助友邦。（編輯：屈享平）1090307