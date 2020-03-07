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帛琉現疑似病例求援遭拒 台灣伸援手助抗疫

最新更新：2020/03/07 17:55

（中央社記者張茗喧台北7日電）友邦帛琉近日收治一名疑似武漢肺炎的美籍人士，向多國請求協助未果，所幸台灣即時伸援，協助視訊採檢並將檢體送到台灣檢驗，不僅替友邦解決燃眉之急，也展現台灣檢驗實力。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會中宣布台灣替帛琉防疫的好消息，新光醫院院長侯勝茂表示，帛琉是距離台灣很近的邦交國，近日收治一名美籍武漢肺炎疑似病例卻苦無採檢、檢驗能力，台灣不僅視訊教採檢，更將檢體送至台灣檢驗，最後確認為陰性，讓帛琉政府鬆一口氣。

參與這次抗疫行動的新光醫院感染科主任黃建賢今天接受記者訪問時表示，出現疑似症狀的是一名美國醫療團志工，2月底隨團抵達帛琉，3月2日出現疑似症狀至當地急診就醫，3日帛琉總統幕僚致電菲律賓、日本、關島協助代驗檢體未果，台灣得知後決定伸援手，檢體進口許可也獲衛福部、外交部支持。

黃建賢說，4日新光醫院安排視訊教學會議，指導當地醫師如何採檢、檢體按WHO（世界衛生組織）國際標準3層封裝，5日二次採檢，6日晚間由護理人員將檢體帶到台灣，以全套防護裝備送至實驗室，今天中午證實為陰性。

他表示，新光醫院和帛琉當地醫院往來密切，不僅有派員到當地長駐，平時也會進行視訊會議，每當登革熱疫情爆發時，都會以視訊教導防疫、討論疫情資訊，若當地出現急重難症個案也會提供線上諮詢，由於這次武漢肺炎傳染力高，當地還未採檢過疑似個案，才透過視訊隔空協助採檢。

黃建賢指出，由於病患是美國籍人士，一開始曾詢問美國意見，但因關島、夏威夷檢驗設備還沒設置好，菲律賓、日本認為國際運送風險高婉拒，台灣不僅欣然接受，相關單位更火速通過檢體進口批准，讓這次防疫任務得以順利完成，也展現台灣檢驗實力。（編輯：吳協昌）1090307

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