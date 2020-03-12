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油價有望創史上最大降幅 汽柴油估下週降3.6元

最新更新：2020/03/12 10:44

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）本週原油價格狂瀉，根據中油公式，預估汽、柴油自16日起每公升將調降新台幣3.6元，95無鉛每公升22元、柴油18.1元，將創下降幅紀錄。實際價格依中油15日公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升20.5元、95無鉛汽油每公升22元、98無鉛汽油每公升24元、超級柴油每公升18.1元。汽油將創2016年3月以來新低價，車主先別急著加油，如果下週再加滿50公升油箱，相當省下180元，相當2個便當價格。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估16日起汽、柴油零售價格每公升約各調降3.6元。根據中油官網，2008年8月9日汽油每公升調降2元，降幅為歷史最高紀錄，如果下週汽柴油價每公升跌3.6元，將創下最大降幅紀錄。

產油國掀油價之戰，石油輸出國組織（OPEC）與俄國減產協議破局，沙烏地阿拉伯隨後調降售價、大幅提高原油產量計畫，阿拉伯聯合大公國也將加入增產行列。另外，世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情恐在全球大流行，導致本週原油價格狂跌，一度狂降30％。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價下跌1.38美元，每桶32.98美元，倫敦北海布倫特原油5月交割價下跌1.43美元，每桶35.79美元。

中油今年1月盈餘約21億元，2月單月轉虧約16億元，前2月小賺約5億元。若原油價格持續走低，中油3月恐維持虧損頹勢。

根據中油官網，累算至3月11日7D3B週均價為34.29美元，較上週50.50美元大跌16.21美元；新台幣兌美元匯率30.087元，較上週30.050元貶值0.037元。

7D3B是指台灣中油每週調價時，以當週杜拜及布倫特平均價格分別以70%及30%權重計算。（編輯：郭無患）1090312

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