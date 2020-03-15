徐國勇：未來恐現社區傳播疫情 清明返鄉應防範

因應武漢肺炎防疫，嘉義縣新港奉天宮取消3、4月活動，內政部長徐國勇（前右2）15日由嘉義縣長翁章梁（前右）、立委陳明文（前左2）等人陪同，前往奉天宮參拜媽祖，並廟方表達感謝之意。中央社記者黃國芳攝 109年3月15日

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）因應武漢肺炎防疫，嘉義縣新港奉天宮取消3、4月活動，內政部長徐國勇今天前往奉天宮致謝；他說，未來不排除社區傳播疫情，尤其民眾清明返鄉祭祖，大家要小心防範。

徐國勇上午由嘉義縣長翁章梁、民進黨立委陳明文、蔡易餘等人陪同，前往新港奉天宮參拜媽祖，並代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向奉天宮董事長何達煌及董監事當面表達感謝之意。

徐國勇說，奉天宮媽祖香火鼎盛，祈求武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）早日遠離台灣，大家都平安順遂；他也說，自己從小每年都會跟著進香團到奉天宮拜拜，今天到場感覺特別親切。

徐國勇指出，社區傳播疫情可能性仍然存在，政府各部會都在小心防範，所以政府要拜託宗教團隊、所有的宗親，大家一起防止疫情擴散，絕對不要讓社區傳播發生。

他也提到，為防止社區傳播，負責居家檢疫送餐、聯繫等工作的村里長、村幹事或警察就相對辛苦。在防疫紓困振興條例中，內政部也編列1筆新台幣2880萬元經費，準備補貼村里長、村幹事從事的居家檢疫服務。

翁章梁指出，下一波挑戰是如何讓民眾清明分流祭祖，又能有效防疫，籲請大家要配合政府相關防疫規定；他也稱讚，台灣這次防疫的落實，表現出國民高水準，更得到世界各國肯定。（編輯：洪學廣）1090315