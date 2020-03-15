更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活
國際

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
新聞專題
口罩購買實名制3/51

口罩2.0分配 指揮中心：不會抽不到

最新更新：2020/03/15 16:28
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午出席記者會，說明有關口罩實名制2.0的試營運預購情形。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午出席記者會，說明有關口罩實名制2.0的試營運預購情形。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日

（中央社記者陳偉婷、張雄風15日電）中央流行疫情指揮中心今天說，口罩實名制2.0預購數量近兩天已下降，就預購量來看需要分配，但不會抽不到籤；以目前生產量而言仍以醫療防疫人員優先，未來會再考量分配。

關於口罩實名制2.0的試營運預購情形，中央流行疫情指揮中心表示，12日當天預購達47萬人、13日48.4萬人，接下來兩天數量就沒那麼多，14日20萬人，今天截至下午1時累計僅5萬人；統計12日至15日共約120萬人登記。

指揮中心指揮官陳時中表示，想要運用這項管道預購的人，前兩天已經積極達陣，這兩天減少，會持續觀察；至於抽籤的機制，陳時中說，根據這兩天的量，分配一下是需要，但不會抽不到籤。

至於是否會考慮將口罩一次預購量的片數增加，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，要針對目前生產量做分配，有些還要先給醫療院所，還有防疫需要，再來才是民生；未來會視生產量做考量。（編輯：管中維）1090315

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報