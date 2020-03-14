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口罩實名制2.0 陳其邁：全聯美廉社來談合作

最新更新：2020/03/14 18:58

（中央社記者王承中台北14日電）口罩實名制2.0上路，行政院副院長陳其邁今天表示，這幾天全聯、美廉社跟政府洽談合作，願成為取貨據點，目前已展開相關技術面的討論。

口罩實名制2.0 12日上路，開放民眾網路預購成人口罩，數量維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，將可在26日至4月1日到超商取貨。

陳其邁今天下午在臉書粉絲團發文指出，在二月初開始發想口罩實名制2.0規劃時，已開始考慮下一步的口罩配售模式，要如何結合銷售大數據、網路科技以及現存的商業模式，帶來降低成本、便民取貨和擴大口罩覆蓋率等重點。

陳其邁表示，在第一階段邀請全國6000多家社區藥局協助配售口罩之後，接著就是等口罩產量提升，用來補足不方便排隊的部分。在台灣密度最高，幾乎巷口就有一家的超商，與大家日常熟悉的網購，就是2.0的重點。

陳其邁指出，上路這兩天，四大超商紛紛推出折價或優惠的行銷措施爭取民眾，銀行業者也不落人後，透過下一階段要進行的網路付款，提出各種回饋搶客。這幾天超市型態的全聯、美廉社也都來跟政府洽談合作，願成為取貨據點，目前已展開相關技術面的討論。配合口罩產量增加與穩定，未來可能會有更多方便的通路加入，提供民眾更多方便的選擇。

陳其邁表示，行政院為口罩實名制2.0建立的線上購買系統，不是單純只想賣口罩，而是利用網路科技、政府有能力認證個人真實身分以及尋找便民通路等重點，建立一套政府未來能夠最有效率提供公共服務的實體通路與分流機制。像現在發生疫情時，可以做為有限物資的配售管道。這次跨部會間透過網路科技快速合作整合的模式與經驗，也會成為台灣政府未來面對危機的重要資產。（編輯：楊玫寧）1090314

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