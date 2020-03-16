水產燒烤致癌物限量　食藥署管包裝產品不管攤商

（中央社記者陳偉婷台北16日電）食藥署今天第二次公告「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案，加嚴醬油製品中3-單氯丙二醇限量；調整燒烤水產製品中致癌物質苯駢芘限量的適用範圍，不管攤商，只管包裝商品。

衛生福利部第二次公告「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案，草案在108年3月11日公告預告；但因條文針對燒烤類製品，限制致癌物「苯駢芘」（BaP）的含量，傳出夜市的烤魷魚也將納管，不少民眾擔心「夜市烤魷魚就此消失。」

衛福部食品藥物管理署上午發布新聞稿指出，經蒐集各界意見並納入新增修正內容後，重新辦理第二次預告，評論期為60日，蒐集各界意見。

食藥署食品組科長廖家鼎接受記者聯訪時表示，本次預告的主要修正重點，包括前次預告內容的微調，比較精進的變革是調整3-單氯丙二醇在醬油製品的限量規定。

廖家鼎說，3-單氯丙二醇並非額外添加的有害物質，而是醬油製造過程中自然產生的物質，但可能對人體造成健康危害。原本的限量為0.4ppm，但考量國際標準，且捍衛民眾健康，修正的條文將限量調為0.3ppm，比國際多國還嚴格。

至於燒烤水產製品的苯駢芘規定，食品高溫加工時可能會產生苯駢芘，多環芳香族碳氫化合物被國際癌症研究中心列致癌性或疑似致癌性物質，其中的苯駢芘致癌性最強，被列一級致癌物。

廖家鼎說，新的預告辦法將水產燒烤類產品產製過程產生的污染物苯駢芘訂為5ppm，且調整適用範圍，僅食品工廠量產製造的燒烤水產產品需適用標準；對路邊燒烤攤商則是加強輔導，希望他們不要烤得太焦黑。

新的預告草案經評論期後公告，將於明年1月1日上路。（編輯：管中維）1090316