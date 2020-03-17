帶團出遊惹議 林姓里長：不領補助回台住檢疫旅館

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市林姓里長帶團到西班牙、葡萄牙旅遊遭議論。她表示，提升旅遊警示後立即取消行程回台，對造成社會觀感不佳感到抱歉，她不會領檢疫補助，且將住檢疫旅館。

林姓里長16日深夜在杜拜等候轉機時，接受中央社記者電話採訪表示，去年12月間就組團接受里民報名，當時歐洲疫情仍不嚴重。他們3月10日出遊西班牙、葡萄牙時，還只是第二級警示，返台後只要自主健康管理。

林姓里長說，原先組團有40人，出發前雖極力勸說暫緩出遊，但仍有14人堅持依照規劃出團，其中有7 人為該里里民，有些是親友與外縣市團員。她雖自己不想出遊，但身為揪團人，里長有責任與義務確保遊程平安。

林姓里長表示，此行西葡旅遊含導遊共16人。他們第一站前往西班牙巴塞隆納，翌日前往葡萄牙首都里斯本。出發與旅途中，都督促團員做好個人自我健康防護。

她說，但當台灣時間14日中央流行疫情指揮中心除原已列旅遊疫情建議第三級的義大利，也將其他歐洲國家共27國提升至第三級，她當下決定取消後續行程，並未前往西班牙受疫情衝擊最嚴重地區的首都馬德里。

林姓里長表示，旅遊團立即啟程提前回台灣，但阿聯酋航空因應台灣頒布的出入境檢疫規定，16日起暫時停飛台北-杜拜航線，因此，受困在杜拜無法直飛台灣。

她表示，透過旅行社緊急安排，在杜拜停留12小時等待轉搭別家航空公司班機取道泰國曼谷回台灣。期間，受到許多人在網路與臉書攻擊與謾罵，甚至有許多不堪的字眼攻擊家人，「網路霸凌雖不公平，讓我很委屈難過，也對於造成社會的議論感到抱歉」。

林姓里長表示，她完全不清楚外界批評「爽領檢疫補助1萬4000元」的事，回台灣後也不會領這筆補助。為了讓服務里民不中斷，回台後自己將住在檢疫旅館。

中和區公所今天已積極查出旅行團員15人名單，會要求新北市的團員下飛機後就戴口罩，搭檢疫計程車回家。公所提供檢疫關懷包與口罩，嚴格執行14天的居家檢疫，在家裡也要戴上口罩。

市府防疫會議今天上午舉行，市長侯友宜則要求市民與學校師生忍耐，不管是哪一級的旅遊警示，原則上非必要不要出國，因為疫情變化迅速無法臆測，「不知道哪時候會從一級、二級跳上三級」，大家必須自律自重。（編輯：陳俊碩）1090317