小笠原山保育帝雉有成 民眾驚見帝雉打架

民眾日前拍到兩隻雄性帝雉在阿里山國家風景區小笠原山的步道上打架，嘉義林區管理處指出，小笠原山帝雉保育有成，至少有7個家族在附近活動。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月17日

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）兩隻雄性帝雉，日前在阿里山國家風景區小笠原山的步道上，大打出手，被民眾拍下照片。嘉義林管處說，小笠原山帝雉保育有成，至少有七個家族在附近活動。

在小笠原山工作的一位民眾，日前在祝山車站通往小笠原山的步道上，遇見有「迷霧中的王者」之稱帝雉，兩隻雄性帝雉像是為了爭奪地盤大打出手，張開羽翼在空中彈跳，其中一隻更是藉由壯大自己的身軀，張開寶藍及藍白相間的尾翼用以威嚇對手。

林務局嘉義林區管理處長張岱表示，1989年野生動物保育法通過，農委會將黑長尾雉公告為保育類野生動物，林管處為保育牠們，捕捉驅趕野狗，加上老鷹減少，沒有盜獵行為，族群穩定成長，目前至少有七個家族，每個家族有3隻至4隻成員，在小笠原山生活。

張岱指出，新台幣千元紙鈔上印的鳥類就是帝雉，又稱台灣帝雉、黑長尾雉，是台灣本島特有的長尾雉屬鳥類，棲息在海拔1800至3800公尺雲霧繚繞的高山。

嘉義林管處表示，正值阿里山花季，民眾到祝山看日出，順道步行到小笠原山賞櫻，就有機會遇到帝雉。近期因肺炎疫情影響，造成大家精神緊繃，民眾不妨多多上山，吸收芬多精，藉以放鬆心情。（編輯：陳俊碩）1090317