環保署啟動30處醫院放流水調查 探尋新除污技術

（中央社記者張雄風台北17日電）環保署今天表示，為消除民眾對於醫院放流水的疑慮，今年已啟動30處醫療院所檢驗；並強調根據過去調查數據，都與世界標準一致，會再因應新興污染尋找新的處理技術。

外界擔心醫院抗生素若排入河中，可能造成菌類不停演化，甚至養出「超級細菌」。行政院環境保護署水質保護處長吳盛忠告訴中央社記者，根據之前逐年調查，藥品流入河川的濃度其實非常低，也與世界標準一致，實際影響不大。

吳盛忠表示，現在醫院會在放流水處理中加入次氯酸鈉消毒，除了能夠殺菌（如大腸桿菌）外，也能產生氧化作用，將化學物質分解；仍然希望醫院將放流水分流，減少處理量。

吳盛忠指出，今年已規畫進行30處水質檢驗，針對醫院放流水中化學物質進行調查，從源頭管理，並尋找新的處理技術；現有的技術其實沒有什麼問題，但包括台灣，針對一些新興的污染物，全世界也都在尋求更好的處理技術。

吳盛忠說，目前在學術界、實驗室等都有在研究，若有效，未來都可以推廣；他舉例，學界已利用電漿打進水中產生臭氧，將病毒分解，就不會流入環境，現已進行測試，會再持續觀察成效。（編輯：李錫璋）1090317