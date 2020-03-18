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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

武漢肺炎不只與美共同防疫 台灣尋求歐日科技合作

最新更新：2020/03/18 12:06
疫情指揮中心指揮官陳時中說，未來願意和其他國家互通物資、共同防疫，並向歐、日等國尋求科技合作機會。圖為德國生技公司BioNTech研發武漢肺炎疫苗，預計4月底展開臨床實驗。（BioNTech提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年3月17日
疫情指揮中心指揮官陳時中說，未來願意和其他國家互通物資、共同防疫，並向歐、日等國尋求科技合作機會。圖為德國生技公司BioNTech研發武漢肺炎疫苗，預計4月底展開臨床實驗。（BioNTech提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年3月17日

（中央社記者張茗喧、王承中台北18日電）外交部長吳釗燮今天宣布將和美國展開防疫合作、物資交換。疫情指揮中心指揮官陳時中說，未來也願意和其他國家互通物資、共同防疫，並向歐、日等國尋求科技合作機會。

吳釗燮在記者會中宣布將與美國展開防疫合作，除了新藥、快篩方面等6大開發合作外，也確保防疫物資不致匱乏，美國已特地為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，讓第一線醫護可以安心，台灣口罩產能充實以後，也將每週提供10萬片口罩給美國，強化台美合作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，上週口罩每日生產量能已達1100萬片，不能說是夠，但未來會持續增產至1300萬至1500萬片，考量台灣在實體販售方面，還有民眾仍買不到，會緊急處理相關情況，處理完畢後才會開始提供美國口罩。

陳時中說，台灣每週提供美國10萬片口罩，相較30萬件防護衣價格，還是相差甚遠，「不要說是划算啦」，而是互通有無、共同防疫，未來也有相關物資包括酒精等也可能合作，不一定只跟美國，也願意和其他各國合作，強調台灣會量力而為，做最佳利益的選擇。

科技發展方面，陳時中指出，像是歐洲、日本等都有相當好的量能，會持續努力尋求合作機會。（編輯：管中維）1090318

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