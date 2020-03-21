兒二採陰性 中市都發局長待兒居家檢疫後返崗位

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市都發局長黃文彬的兒子日前自美國返台身體不適就醫，黃文彬也主動自主健康管理「居家辦公」，黃文彬兒子經肺炎二採檢驗皆陰性，待兒子居家檢疫結束，黃文彬將再回市府辦公。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，黃文彬兒子原在美國就讀高中，17日因學校停課返台，18日出現咳嗽等身體不適症狀就醫，黃文彬當天也請假返家，自主健康管理「居家辦公」。

台中市新聞局長黃國瑋今天表示，黃文彬在等待兒子檢驗期間「真情告白」，在臉書（Facebook）貼文道出為人父親的心聲，更強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動許多網友，如今肺炎檢驗結果出爐，初採、二採兩次均為陰性。

衛生局長曾梓展指出，黃文彬的兒子因自國外返台，仍為居家檢疫對象，將繼續完成14天居家檢疫；為求慎重，黃文彬將繼續自主健康管理，改採「居家辦公」，待兒子居家檢疫結束後再回市府辦公。

黃文彬在家中自主健康管理，特別錄製一段影片感謝各界關心，他直言「太高興了」，孩子在醫院檢查的結果，兩次都是陰性，大家都鬆了一口氣，這兩天，為人父的糾結心情，總算要放下了。他也說，孩子的警報解除，他為求慎重起見，準備好了再回到市府，謝謝大家的關心。（編輯：陳俊碩）1090321