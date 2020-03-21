楊鎮浯重申金門零確診 籲勿聽信謠言

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣長楊鎮浯今天重申，目前金門武漢肺炎零確診，請民眾不要聽信謠言。縣府也表示，優先辦理定點檢疫收容處所污水排放接管，垃圾也會先消毒後再處理，請民眾不要擔心。

金門縣中正國小今天舉辦105週年校慶暨至美樓落成典禮，楊鎮浯表示，儘管武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，學校經過周詳考慮與準備，不願孩子的期待落空，在校園中庭開放空間舉辦校慶，要讓師生在疫情氛圍中度過校慶，擁有回憶。

楊鎮浯重申，到今天為止，金門沒有任何確診案例，縣府對每個從境外回到金門的人都確實追蹤掌握，請大家不要聽信謠言；同學之間也不要因同學家人從國外回來，造成霸凌現象。

楊鎮浯期勉師生，只要照著標準程序做好防疫工作，就可度過難關。中正國小校長蔡雪芳表示，學校已在昨天全面消毒，今天與會師生和來賓也都佩戴口罩，校慶後也會再次清毒，請大家放心。

此外，有關金門縣武漢肺炎定點檢疫收容處所污水排放及消毒情形，縣府表示，將優先辦理這個處所用戶污水排放接管，並已完成處所後端消毒設施，而且垃圾也會先消毒後再處理，請民眾不用擔心。

縣議員李應文關心定點檢疫處所的污水排放及垃圾清運問題，昨天邀請工務處、環保局及衛生局等縣府相關單位實地會勘。

縣府工務處副處長黃儒新今天回應表示，定點檢疫處所污水接管，已納入相關污水工程優先辦理，預計工期約90天。在接管完成前，先在化糞池放流溝渠的兩處沉砂池，加設臨時消毒池，以利加氯消毒。

工務處也表示，水廠已在月初完成後端消毒設施，並額外增設化糞池（一噸）一只，可提供3道投藥程序，確保符合環保署的「因應流感大流行防疫水污染管制作業程序」規範。

環保局長楊建立說，為防範疫情，對居家檢疫、居家隔離及入住定點檢疫處所民眾產生的垃圾，已委由清除機構上門收集，這些有疑慮的垃圾經消毒後集中送台灣感染性廢棄物焚化爐焚化處理，與一般家戶產生垃圾分流，除便利隔離者丟棄垃圾外，也可確保清潔隊員工作安全。（編輯：陳俊碩）1090321