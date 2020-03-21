口罩新機陸續上線 單日產能一度衝上1200萬片

口罩國家隊提前交機口罩機台，口罩機零件複雜，每一個齒輪都扮演不可或缺的角色。中央社記者林俊耀攝 109年3月21日

（中央社記者吳柏緯台北21日電）28條全新成人口罩產線本週全數完成交機，部分已經投入生產。經濟部官員透露，本週日均產能已超過1100萬片，甚至單日產能一度衝上1200萬片。預計4月上旬可達日均產能1300萬片的水準。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，國內的確診病例持續攀升，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。

經濟部在2月初採購了60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

經濟部官員說明，第二波採購的30台民生用口罩產線中，28條成人口罩機已在週五全數交機完成。28台機器，部分已經在口罩工廠完成安裝並測試完成，投入生產，部分則在進行整合，將會盡快上線。一般來說從交機起算10天至14天，將可投入生產。

經濟官員透露，本週的單日產能一度衝上1200萬片。由於機器跟人都需要休息，因此在週六、週日的產能會略為下降，不過由於週間努力生產，因此本週的日均產能仍可超過1100萬片。

另外2台口罩產線為兒童口罩機，經濟部官員說明，由於模具與成人口罩機不同，經濟部官員說明，會再多花幾天的時間組裝、調整，預計下週二前可以完成交機。至於剩餘2台綁帶型口罩機，經濟部官員說明，由於模組也與一般的民生用口罩不同，較為複雜，因此需要花費較長的時間，交機時間也排定在下週。

根據經濟部估算，32條產線投入生產，產能全開後，加上現在已投入生產的60條產線，以及過往既有的產能，4月上旬口罩日產能上看1300萬片。

至於口罩原料，根據日前進行盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1300萬片，原料供應仍無虞。（編輯：鄭雪文）1090321