更多編輯台推薦新聞：
影片／紐西蘭總理籲限制外出 稱有望如台灣控制疫情
國際

影片／紐西蘭總理籲限制外出 稱有望如台灣控制疫情

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙
生活

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙

早安世界》武漢肺炎新增27例再1人不治 體壇首例確診
早報

早安世界》武漢肺炎新增27例再1人不治 體壇首例確診

影片／歐洲各大城市居民合唱 感謝辛苦抗疫醫護人員
國際

影片／歐洲各大城市居民合唱 感謝辛苦抗疫醫護人員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
各州武漢肺炎防疫接連跟進居家令 全美1/5人口受影響
首頁 / 生活

口罩新機陸續上線 單日產能一度衝上1200萬片

最新更新：2020/03/21 16:21
口罩國家隊提前交機口罩機台，口罩機零件複雜，每一個齒輪都扮演不可或缺的角色。中央社記者林俊耀攝　109年3月21日
口罩國家隊提前交機口罩機台，口罩機零件複雜，每一個齒輪都扮演不可或缺的角色。中央社記者林俊耀攝　109年3月21日

（中央社記者吳柏緯台北21日電）28條全新成人口罩產線本週全數完成交機，部分已經投入生產。經濟部官員透露，本週日均產能已超過1100萬片，甚至單日產能一度衝上1200萬片。預計4月上旬可達日均產能1300萬片的水準。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，國內的確診病例持續攀升，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。

經濟部在2月初採購了60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

經濟部官員說明，第二波採購的30台民生用口罩產線中，28條成人口罩機已在週五全數交機完成。28台機器，部分已經在口罩工廠完成安裝並測試完成，投入生產，部分則在進行整合，將會盡快上線。一般來說從交機起算10天至14天，將可投入生產。

經濟官員透露，本週的單日產能一度衝上1200萬片。由於機器跟人都需要休息，因此在週六、週日的產能會略為下降，不過由於週間努力生產，因此本週的日均產能仍可超過1100萬片。

另外2台口罩產線為兒童口罩機，經濟部官員說明，由於模具與成人口罩機不同，經濟部官員說明，會再多花幾天的時間組裝、調整，預計下週二前可以完成交機。至於剩餘2台綁帶型口罩機，經濟部官員說明，由於模組也與一般的民生用口罩不同，較為複雜，因此需要花費較長的時間，交機時間也排定在下週。

根據經濟部估算，32條產線投入生產，產能全開後，加上現在已投入生產的60條產線，以及過往既有的產能，4月上旬口罩日產能上看1300萬片。

至於口罩原料，根據日前進行盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1300萬片，原料供應仍無虞。（編輯：鄭雪文）1090321

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報