更多編輯台推薦新聞：
印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎衝擊 政院宣布個人所得稅可緩繳最長1年
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情16/100

居家檢疫者多在六都 雙北市占近半數

最新更新：2020/03/24 16:35

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北24日電）防武漢肺炎境外移入疫情，19日起入境者一律居家檢疫14天，居家檢疫者也隨之大增。據統計，全台目前4萬多名居家檢疫者大多集中在六都，光是雙北市就占近半數。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會後受訪時表示，截至目前，全台累積居家檢疫者共8萬人，其中4萬多人仍在居家檢疫中，另有1400人正在居家隔離中。

綜觀各縣市居家檢疫狀況，人數最多的是台北市，占約1/4、有約1萬人，第2名的新北市也占約1/4，第3至6名分別為桃園市、高雄市、台中市、台南市，六都縣市全數上榜。

陳宗彥表示，按規定，里長或里幹事要對居家檢疫的民眾進行健康關懷14天，一名里長關懷5名以下居家檢疫者還可正常運作，5到10人就會有點壓力，若超過10人就會造成相當大的壓力。

陳宗彥指出，昨天指揮中心與22縣市首長召開視訊會議時曾論及此事，考量六都都設有1999市民專線，相關人力、設備都有現成的，因此擬另設防疫的call center（電話客服中心）協助電話關懷，減輕里長壓力，目前各縣市尚未有具體回應，預計26日召開的會議將有初步結論。（編輯：張雅淨）1090324

延伸閱讀
三重男子居家檢疫期跑夜店 新北重罰百萬元排防疫專車人龍增 指揮中心：已增派車次入境須居家檢疫新制 機場半日逾5000旅客返台

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報