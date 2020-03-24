居家檢疫者多在六都 雙北市占近半數

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北24日電）防武漢肺炎境外移入疫情，19日起入境者一律居家檢疫14天，居家檢疫者也隨之大增。據統計，全台目前4萬多名居家檢疫者大多集中在六都，光是雙北市就占近半數。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會後受訪時表示，截至目前，全台累積居家檢疫者共8萬人，其中4萬多人仍在居家檢疫中，另有1400人正在居家隔離中。

綜觀各縣市居家檢疫狀況，人數最多的是台北市，占約1/4、有約1萬人，第2名的新北市也占約1/4，第3至6名分別為桃園市、高雄市、台中市、台南市，六都縣市全數上榜。

陳宗彥表示，按規定，里長或里幹事要對居家檢疫的民眾進行健康關懷14天，一名里長關懷5名以下居家檢疫者還可正常運作，5到10人就會有點壓力，若超過10人就會造成相當大的壓力。

陳宗彥指出，昨天指揮中心與22縣市首長召開視訊會議時曾論及此事，考量六都都設有1999市民專線，相關人力、設備都有現成的，因此擬另設防疫的call center（電話客服中心）協助電話關懷，減輕里長壓力，目前各縣市尚未有具體回應，預計26日召開的會議將有初步結論。（編輯：張雅淨）1090324