防疫升級 台鐵：4月底前全面量測體溫

（中央社記者陳俊華台北26日電）清明連假將至，立委擔心台鐵運量大，恐成防疫破口。台鐵局副局長杜微今天說，全台34個一等以上大型車站將在4月起量測體溫，待防疫器材與人員到齊後，最慢4月30日前，一定全面量測體溫。

武漢肺炎疫情升溫，台鐵局25日表示，已購置32台紅外線測溫儀，南港、板橋、桃園及台北等34站，將於4月1日起實施進站旅客量測體溫；配合額溫槍到位時間及徵召防疫天使進度，預定最晚5月1日起所有車站均量測進站旅客體溫。

民進黨立委賴惠員、黃國書、王美惠、黃世杰上午在立法院舉行「政府超前部署，台鐵防疫不能誤點」記者會，邀請台灣鐵路管理局副局長杜微出席。

黃國書表示，疫情高峰可能是未來一個月，清明連假大量旅客將進出車站，擔心成為防疫破口，台鐵共有241個車站，應在旅客一萬人次以上車站超前部署，不要等到5月才開始；針對旅客或員工有疑似症狀，目前只有勸導、通報，如果旅客執意搭乘，也沒有相關法規可以禁止其搭乘。

王美惠說，嘉義車站至今沒有任何消毒設施，只貼出告示要求民眾若有發燒、咳嗽請戴上口罩，台鐵應趕緊處理，不要成為防疫破口；黃世杰表示，5月1日真的太慢了，不管是防疫器材或措施，台鐵比起其他軌道運輸業者是慢半拍，應該迎頭趕上。

杜微表示，其實1月底就開始採購防疫器材，「但說實話，有的真的買不到」，像是32台紅外線測溫儀會在這個月底設置好，4月1日起實施；未來只要防疫人員、器材到位後，就開始增加量測車站，「最慢4月30日以前，一定全面量測體溫」。

他說，4月1日起34個一等以上的大型車站，旅客量將近全部的7成，這部分會先實施；另有47個招呼站平常沒有站務員，急需招募「防疫天使」協助測量體溫，運量加起來也不到全運量的1%，只是會把期程擺在比較後面實施。

杜微表示，旅客如果有發燒情況，台鐵一定會照中央流行疫情指揮中心研議標準作業處理；現階段如果確認旅客發燒，會先勸導旅客不要搭乘，但若旅客急需搭乘，會要求他戴上口罩，並協助旅客到附近商店購買布口罩。

他說，清明連假將改為對號列車不發售站票、所有車站剪收票口都放置酒精消毒液，洗手台也都有洗手液；「台鐵不會成為防疫破口」，同仁都戰戰兢兢，為防疫做最大努力。（編輯：郭萍英）1090326