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土耳其武漢肺炎增2069例 累計5698確診92死

最新更新：2020/03/28 03:56

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其今天通報2069起武漢肺炎病例、17人不治，使得累計確診病例來到5698例、死亡92例。單日病例和死亡數都再創新高。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於2019冠狀病毒科學諮詢委員會後，晚間在記者會中表示，過去24小時對7533名疑似病例進行檢測，其中2069人對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應。他指出，目前共已檢測4萬7823例。

他表示，有42位病患康復出院、344人正在加護病房治療中。克扎同時指出，目前土耳其加護病房占床率介於62%至63%之間。

為降低武漢肺炎蔓延速度，他再度敦促民眾避免社交活動，並且遵守衛生部的相關防疫建議。

當局沒有公布哪些地方出現確診病例。克扎指出，若民眾爭相從高傳染率地點遷移至低傳染率地點，過程中可能增加感染風險。

他說：「改變在未來這幾天內就可以發生，就看大家要不要。（病毒）大多是在人多的環境下傳播，（必須採行的）防疫措施其實很簡單，但非常重要。」（編輯：徐睿承）1090328

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