50多歲男發病20多天才確診 曾至1診所2醫院就醫

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北28日電）疫情指揮中心今天宣布，一名50多歲男性確診武漢肺炎，近期無出國史，從發病到確診超過20天，期間曾到1家診所、2家醫院就醫。指揮中心指揮官陳時中坦言，此案較複雜。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增16例確診病例，14例為境外移入，另有2例本土感染均無出國史，且都多次就醫後才確診，其中案268為50多歲男性，從發病到確診超過20天、接觸者超過100人，指揮官陳時中坦言，此案較複雜。

指揮中心發言人莊人祥表示，該個案2月28日有咳嗽、喉嚨痛等症狀，3月6日、3月17日曾到同一家診所就醫，診斷為一般感冒，後來可能因本身慢性病到醫院就醫，3月20日又到診所就醫，立即被轉送至急診室就醫、收治住院。

住院幾天，該個案因病情改善，23日已出院，25日又出現發燒、呼吸道感染，又到另一間醫院住單人病房。莊人祥說，該個案接觸者共有102人，其中主要是醫療院所人員，共6人需要採檢，其餘還在匡列當中；據了解，該個案除了就醫外，其餘時間大多在公司上班，很少在外面活動。（編輯：張芷瑄）1090328