LINE臉書員工在家上班 區分公私時間有訣竅

（中央社記者吳家豪台北28日電）武漢肺炎疫情持續擴散，通訊軟體LINE、社群平台臉書（Facebook）推動遠距辦公，最怕工作太久導致公私不分，員工往往需要起身做家事、閱讀、追劇或煮飯，讓自己暫時遠離工作。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，LINE台灣從農曆年後開始準備遠距辦公，3月份已實施2次演習，逐步把規模擴大到全公司，讓所有員工同時在線上工作，找出需要改進的問題。

由於員工在家工作需要連上公司內網，LINE為了確保不會發生資安問題，進行相當多的前期準備，例如先釐清每位員工依據部門及職位內容申請內網系統的資安權限，經過總部審核，在資安方面採取「零信任」策略，也就是任何裝置或系統都不能輕易信任，以最低權限、最嚴密的作法控管每一個環節。

對於LINE這樣的網路科技業者而言，員工遠距辦公的進入門檻較低，因為平常許多跨國協作都在線上完成。但仍有警衛和清潔人員等人力需要進到辦公室，部分需要留存紙本的行政作業也無法完全透過線上進行。

根據LINE內部調查，員工對於在家工作的滿意度超過8成，有員工認為每天可節省約2個小時的交通時間，免去通勤的舟車勞頓；還有人認為在家工作受到較少干擾，可以掌控所有時間，能更專注手邊工作。

不過，也有LINE員工感嘆，在家工作少了與同事面對面互動的親切感，而且公私時間很難區分，需要自己設定一個下班時間；偶爾可能需要起身做做家事，讓自己休息一下。

臉書不少辦公室已實施在家工作數週，有員工與同事分享經驗，建議除了設定鬧鐘起床工作，還要設定另一個鬧鐘提醒該下班了；記得找到家裡最好的角落來接聽電話會議，確保背景中不會有任何愚蠢的東西讓同事笑；可以泡一壺茶或咖啡慢慢喝，總比吃零食好。

臉書員工也提醒，休息非常重要，可以找一部喜歡的電視劇，在工作時間之後觀看，幫助自己釐清思緒，不要總是想著工作；或是睡前讀一本書，而非檢視手機，以免把工作變成噩夢。

臉書員工還建議，不要使用食物外送服務，即使自己煮一碗拉麵或做一頓簡單的午餐，也可以幫助遠離工作一段時間；另外可以打電話給朋友或同事，聊聊工作以外的事情，畢竟不能只靠電子郵件生活。（編輯：楊玫寧）1090328