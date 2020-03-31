保障外送員權益 平台投保健康保險

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）武漢肺炎疫情蔓延，外送平台宣布與保險業者合作，提供外送員法定傳染病補償健康保險，若外送員確診武漢肺炎將可領取新台幣1萬5000元保險金；另家業者則是配合政府政策，祭出15%低抽成方案。

武漢肺炎疫情蔓延，也讓宅經濟崛起，許多民眾改用外送服務訂餐。隨著訂單增加，為了保障外送員權益，foodpanda今天發布新聞稿表示，foodpanda將與富邦產險合作，為過去兩個月有上線的外送夥伴投保「法定傳染病補償健康保險」，費用由foodpanda吸收。若外送夥伴確診武漢肺炎，將可以領取1萬5000元法定傳染病補償保險金。

foodpanda董事總經理方俊強表示，重視外送夥伴安全及健康，期望透過健康保險為夥伴提供更安心的保障。foodpanda鼓勵外送員執行防疫自主檢查，並落實無接觸送餐，減少接觸。此外，也會定期調查外送夥伴呼吸道症狀及旅遊史，加強宣傳防疫觀念。

若外送員送餐至醫療院所，foodpanda建議，外送夥伴可以主動與消費者約在通風良好處取餐，也提供各家醫療院所建議取餐地點，保障所有人健康。

另外，外送平台業者foodomo則是響應政府政策，提出「餐飲業振興紓困方案」。方案內容包含上架、行銷與外送服務，協助業者增加曝光，盼藉由增加外送、外帶訂單，彌補因疫情造成的損失。

針對餐飲業者關心的平台抽成，foodomo表示，疫情期間提供15%低抽成，協助業者一同度過難關，只要店家通過經濟部審核標準就可適用，外帶服務則可享有免抽成。待疫情過後，平台抽成費用提升至25%。

foodomo執行長張鈾瑋表示，有需求的店家可透過連結（https://forms.gle/BxJkbkw3jXVTpeEY8）留下資料，登記成為補助店家。除了招募新店家，既有合作店家也可以享有疫情期間外帶服務免抽成方案。（編輯：蘇志宗）1090331