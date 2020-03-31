如有民意支持 魏明谷：有機會再為彰化縣民服務

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）台灣自來水公司董事長今天交接，前彰化縣長魏明谷在臉書貼文說，落選後一再反省過去的作法和政策，未來如有民意支持，或許有機會能再為彰化縣民服務，但也確實非他所能決定。

台灣自來水公司董事長在今天進行交接，前彰化縣長魏明谷卸下董事長職務，由自來水公司總經理胡南澤陞任，魏明谷在交接典禮會場接受媒體訪問時說，外界有關他辭職原因傳言都是誤會，以訛傳訛。

針對外界的質疑，魏明谷今天下午也在個人的臉書粉絲專頁，針對他辭職的原因以及未來生涯規劃，作更詳細的說明；魏明谷說，辭去董事長，有媒體指稱這是派系間的鬥爭，或是逼退酬庸人事，所有的理由，他看了都一笑置之，他辭職真的是自認完成階段性任務。

魏明谷說，在上任前，就有不同黨派人士進行政治操作指他擔任董事長是政治酬庸，卻故意忽略他在擔任立委時已完成企管碩士學歷，也曾領導比台水事務更繁雜的彰化縣政府，他也要謝謝行政院長蘇貞昌的信任與厚愛，1年時間過去，他也認為完成階段性任務，因此向行政院長辭職。

魏明谷指出，被問到「還會不會再戰彰化縣長？」他也統一答覆，在卸下彰化縣長一職後，一再反省過去政策與作法，未來如果有民意支持，水到渠成之時，或許還有機會能服務縣民，但這一切確實也不是他所能決定。（編輯：黃世雅）1090331