台灣防疫成果驚艷國際 美加百名醫師視訊取經

（中央社記者張茗喧台北1日電）武漢肺炎全球延燒，台灣防疫成果驚艷全球。美國、加拿大多達100名醫師近日跨海透過視訊向長庚醫院取經，大讚台灣防疫成果及民眾政策配合度，並與台灣分享臨床治療經驗。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，台灣在疫情延燒之初早已做足各種準備，如今全球已有超過85萬例確診病例，台灣僅322例確診、5例死亡，防疫成果獲全球肯定，包括友邦國家、國際護理組織都紛紛向台灣請教防疫經驗。

林口長庚醫院副院長賴瓊慧今天透過新聞稿表示，近日接獲美國女醫師協會（American Medical Women’s Association，AMWA）前任理事長莫西（Padmini Murthy）主動聯絡，希望以視訊會議了解台灣醫院、政府對武漢肺炎的因應政策。

賴瓊慧指出，這項跨海會議昨天上午7時30分登場，共有100多名來自美國、加拿大共52間醫院、機構、私人診所醫師，與林口長庚醫院感控專家交換抗疫心得並汲取經驗。

賴瓊慧說，會議進行的一個半小時中，長庚醫療團隊分享了包括政府從武漢封城前至目前為止的各項防疫措施，例如口罩禁止出口、邊境管理及限制來台訪客、接觸者及高風險個案篩查隔離措施、防疫資源的分配等，以及篩查策略的運用，像是配合指揮中心針對高風險疑似個案及接觸者的主動篩檢、討論檢驗能量及時效。

此外，長庚醫院也分享病人就醫流程動線的規劃、對不同感染風險病人的分艙分流，以及從安全的綠區到疑似或確診個案的紅區專責病房安排；在防護裝備及資源的盤點方面，台灣不僅使用N95口罩，在照顧疑似或確診個案時更確保單次使用，避免感染風險。

與會的美加醫師除了對於台灣專家均戴口罩開會表示讚許，也分享他們收治武漢肺炎患者的臨床特點、治療藥物選擇、病人感染後病毒的存續時間及陰轉時間、病人陰轉後是否具有傳染力等。

賴瓊慧表示，美國疫情方興未艾，希望藉由這次的視訊會議讓美國、加拿大的醫師學習台灣寶貴的經驗，未來也盼向他們學習治療經驗，並且互相關懷、互相打氣與互相合作，一起成功對抗這次嚴峻的疫情。

國際女醫師協會成立於1919年，是世界衛生組織（WHO）旗下的非政治、非營利、非地域性機構及諮詢團體，目前會員包括90個國家，分布於6大洲，並比照世界衛生組織分成北歐、中歐、南歐、北美、拉丁美洲、中亞、西太平洋區、東非8個區域，台灣除了是會員國之一，也將於2022年主辦每3年一次的世界大會。（編輯：陳政偉）1090401