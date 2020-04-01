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台灣助友邦 北榮醫應邀赴使館宣導防疫

最新更新：2020/04/01 20:56
台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺（右）日前接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲（左）邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月1日
台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺（右）日前接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲（左）邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月1日

（中央社記者張茗喧台北1日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣持續與國際分享抗疫經驗，繼新光醫院、長庚醫院相繼召開跨國視訊會議後，北榮感染科醫師黃盈綺也獲友邦邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。

台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺日前獲友邦聖克里斯多福及尼維斯邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導，同時也邀請海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月1日
台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺日前獲友邦聖克里斯多福及尼維斯邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導，同時也邀請海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月1日

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，令醫療資源匱乏的國家如臨大敵，新光醫院日前透過視訊與緬甸當地醫院分享感控經驗，長庚醫院也與美國、加拿大百名醫師跨海召開視訊會議，就台灣防疫經驗、歐美治療經驗交流。

台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺3月27日也接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導。

此外，也邀請海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看，黃盈綺特別針對武漢肺炎治療及防治，包括洗手時機及方式、口罩穿戴注意以及篩檢資格等議題和與會人員交流討論。

北榮表示，台灣「超前部署」「禦敵境外」，有效控制武漢肺炎疫情擴散，獲世界各國高度肯定，北榮也盼在全球疫情蔓延之際，與友邦國家分享正確抗疫資訊，並及時傳達給旅台友邦國民，以互助的精神與世界共同防疫。（編輯：管中維）1090401

台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺日前接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲（圖）邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導，也邀請海地、貝里斯等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月1日
台北榮民總醫院感染科醫師黃盈綺日前接受友邦聖克里斯多福及尼維斯大使查斯敏．哈菁絲（圖）邀請，到大使館進行武漢肺炎防治及衛教宣導，也邀請海地、貝里斯等友邦駐華使節及在台學生等共38人視訊連線觀看。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月1日
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