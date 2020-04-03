不畏疫情 清明連假熱門景點住房率近九成

（中央社3日綜合報導）清明連假第二天，出遊人潮增多，飯店、民宿住房率方面多有亮眼成績，屏東、嘉義、台南及花蓮連續兩天高達8至9成甚至客滿，南投著名景點日月潭、九族文化村入園人數也較首日增加。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，但不少人遊客把握假期出遊，例如屏東墾丁景點，2日、3日五星級大飯店及特色民宿都是9成以上的住宿率，墾丁大街及各景點滿是人潮，警方估計，湧進的觀光人潮約1、2萬人。

恆春警分局長陳鴻忠率領員警昨晚在人潮聚集的墾丁大街夜市，廣播宣導要求民眾保持室外1公尺以上社交安全距離，以確保健康。

清明連假是嘉義阿里山花季結束前的最後一個假期，阿里山森林遊樂區旅館聯誼會長廖景泰表示，清明節連假第1天阿里山訂房率應有9成以上，今天晚上的訂房率約7、8成。

林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝指出，今年受到疫情及阿里山花季最後一週影響，昨天連假第1天上山賞花民眾不多，僅有4000多人，往年同期都有7000或8000人。不過，今天截至中午，入遊人數就達4700人。

台南多處景點配合台灣國際蘭展撤展而遍地開花，台南市政府觀光旅遊局今天統計，清明連假首日，台南許多景點各湧進數千人次遊客，大型飯店及民宿也有8成住宿率。

台南市政府觀光旅遊局表示，因近日水氣豐沛，蘭花花況相當不錯，不少民眾專程賞蘭，虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區，清明連假首日湧入逾6000人次。

清明連假期間，花蓮民宿、飯店在假期的前2天訂房率達8成，因自駕人數占居多，考量車程長；連假第3天，旅館業訂房率剩5成，民宿只剩約3成；連假最後一天，則回到不到1成的慘狀。

為迎接外地遊客，旅宿業者也加強防疫備戰。翰品酒店引進紫外線殺菌燈，加強環境消毒；福容大飯店花蓮店減半餐廳座位數量，拉開間距；煙波飯店花蓮館則推出入住送防疫小物活動；民宿業者因空間獨立，除加強消毒外，也拉開房客早餐用餐時間。

至於南投著名的觀光景點日月潭，今天人潮較昨天稍多，位於日月潭的南投九族文化村經理黃瑞奇接受中央記者訪問時表示，昨天因為上午下雨，入園人數在下午才增加，但與二二八連假相比仍差很多。

黃瑞奇指出，為了配合防疫，也祭出多項因應措施，例如日月潭纜車，搭乘人數從原先的8人減少到4人，等纜車的排隊間距拉長，進出的遊客也要量體溫、提醒勤洗手。（編輯：戴光育）1090403