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居家隔離檢疫違規 桃市府開罰累計達829萬元

最新更新：2020/04/03 19:12

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）桃園市政府今天表示，武漢肺炎疫情防疫，市府積極執行居家隔離與居家檢疫措施，截至2日止，已裁罰37件違反居家隔離、居家檢疫規定案件，裁罰金額達新台幣829萬元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全國各縣市政府展開積極防疫。桃園市政府今天發布訊息指出，為防堵疫情擴散，市政府嚴格執行居家隔離與居家檢疫措施。

針對擅離居家隔離與檢疫者，桃園市政府表示，桃市是全台首次開罰的縣市，也曾祭出重罰處以最高100萬元罰鍰，持續落實公權力執行，以維護市民健康。

桃園市新聞處長長詹賀舜指出，截至昨天為止，桃園市違反居家隔離、居家檢疫案件共計60件，目前已裁罰37件，累計裁罰金額為829萬元。

詹賀舜表示，桃園市居家隔離人數累計列管1900多人，居家檢疫則是累計1萬1511人，數量非常多，桃園市衛生局、民政局及警察局每天都上緊發條，掌握居家隔離與檢疫者的行蹤與健康狀況，手機一有定位異狀就立即啟動確認機制，不敢鬆懈。

詹賀舜呼籲，居家隔離與檢疫可以有效發揮防疫效果，居家隔離與檢疫者在14天期限內，不要外出，市政府將嚴格執法，切勿以身試法。（編輯：戴光育）1090403

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