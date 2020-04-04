指揮中心發國家級警報 各大景點做好防疫措施

林務局嘉義林區管理處4日表示，阿里山國家森林遊樂區清明連假入園人數已超過1萬人，也透過廣播提醒遊客保持1公尺的社交距離，無法保持距離時應戴口罩。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 109年4月4日

（中央社台北4日電）中央流行疫情指揮中心今天對各大景點發出國家級警報，民眾前往阿里山等景點，應保持社交距離，否則請戴口罩。被點名的相關單位，皆依指示採取防疫措施。

中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則訊息。除強調墾丁附近景點人潮擁擠勿前往，也針對阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、北港朝天宮、台南關子嶺、旗山老街、花蓮東大門夜市等景點，發出警訊，室內保持1.5公尺、室外1公尺的社交距離，建議戴口罩、勤洗手。

林務局嘉義林管處副處長李定忠表示，遊客經過阿里山公路觸口段時，就會收到手機簡訊，提醒進入阿里山要注意的防疫事項，阿里山國家森林遊樂區也利用廣播，告知遊客保持1公尺的社交距離，無法保持距離時請戴口罩。

李定忠說，清明連假至今天中午為止，阿里山遊樂區入園人數，已超過1萬人。

北港朝天宮即日起到媽祖聖誕的農曆3月23日止，24小時全天開放廟門，分散人流。朝天宮董事長蔡咏鍀說，戴口罩拜拜，媽祖一樣可聽到信徒祈求，呼籲到廟裡的民眾彼此保持1公尺的距離，朝天宮在各神殿備有乾洗手酒精，請做好個人防疫。

嘉義市文化路昨晚人潮擁擠，路過的民眾表示，只看到少數的人沒戴口罩，排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」在室外劃設相隔1公尺的排隊站點，前方排隊的人保持距離，多數等待購買的人則擠成一團。嘉義市政府表示，警察局將利用廣播勸導，提醒民眾做好防疫動作。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市已有11處景點實施實名登記制；包括虎頭埤風景區在內的多處景點，更有不戴口罩者、體溫超過攝氏37度者禁入園的規定。

她說，關子嶺風景區範圍相對開闊，遊客休憩方式有泡溫泉、步道健行、吃土雞美食等多種選擇，與墾丁大街人潮聚集的情況稍有不同。近來已一再透過各種方式向遊客宣導，在步道上保持人與人的距離；也加強向飯店、餐廳業者叮囑，務必對遊客提醒室內防疫原則。

郭貞慧表示，市府今晚將在花園夜市以無人機廣播加強宣導，提醒民眾在無法保持社交距離時要戴上口罩。但關子嶺屬於山區，無人機飛行恐較困難，會不斷透過各種管道加強宣導。

國家級警報點名的熱門景點高雄興達漁港，港區漁會總幹事郭展豪說，漁會和拍賣魚市場工作人員都要求戴口罩，並提醒注意防疫，且已向高雄市政府提出口罩需求。

郭展豪說，興達漁港最熱鬧和吸引觀光客的是觀光魚市場，每天下午會出現採買人潮，疫情發生後，區漁會已與觀光魚市場管理等協會合作，要求攤商與工作人員務必戴口罩，並提醒消費者也要戴口罩和保持間距。

高雄市警察局旗山分局長洪振順表示，旗山老街是知名的特色美食等魅力商圈，每天下午都會吸引觀光人潮造訪，警方已與里長和里幹事合作，將加強廣播和巡迴宣導民眾戴口罩及勤洗手，以及要保持社交距離等防疫措施。

同樣被點名的花蓮東大門夜市，現場雖無員警在場宣導，但縣府在夜市內張貼宣導標語，請民眾戴口罩、多洗手，保持適當社交距離，警方今天也將安排人力派駐現場，目前仍在規劃中。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔指出，清明連假前2天東大門約有近2萬人次到訪，除了張貼公告外，有提供攤販口罩，每晚都有派人到場巡視業者防疫狀況。

張志翔說，經觀光業者評估，連假人潮最高峰集中在前2天，預計今天晚上起人數會明顯減少，但防疫強度不會減少，今天會再和夜市主委聯繫，討論如何勸導消費者配合中央各項疫情指引。（編輯：方沛清）1090404