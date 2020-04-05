更多編輯台推薦新聞：
義大利籍神父謝台灣人 家鄉疫情告急求援湧近千萬善款
生活

義大利籍神父謝台灣人 家鄉疫情告急求援湧近千萬善款

早安世界》墾丁人潮擁擠 首發國家級警報籲勿前往
早報

早安世界》墾丁人潮擁擠 首發國家級警報籲勿前往

一週大事／武漢肺炎全球病例破百萬、台灣捐千萬片口罩
生活

一週大事／武漢肺炎全球病例破百萬、台灣捐千萬片口罩

美國百年前戴口罩防疫領先全球 如今亞洲成表率
國際

美國百年前戴口罩防疫領先全球 如今亞洲成表率

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
日本武漢肺炎東京單日確診破百 疑跟賞櫻出遊有關
首頁 / 生活

侯友宜呼籲入境全面普篩 捐口罩應先滿足國內

最新更新：2020/04/05 11:26
新北市長侯友宜（右）5日再次呼籲中央，針對入境者進行全面普篩及居家檢疫，並表示台灣有餘力捐口罩，就要滿足國內所有民眾的口罩需求。中央社記者葉臻攝　109年4月5日
新北市長侯友宜（右）5日再次呼籲中央，針對入境者進行全面普篩及居家檢疫，並表示台灣有餘力捐口罩，就要滿足國內所有民眾的口罩需求。中央社記者葉臻攝　109年4月5日

（中央社記者葉臻新北5日電）新北市長侯友宜今天再次呼籲中央，針對入境者進行全面普篩及居家檢疫，並認為台灣有餘力捐口罩，就要滿足國內所有民眾的口罩需求；6日起未戴口罩者不得進入新北市政府大樓。

新北市長侯友宜今天上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第35次應變會議，聽取各局處及各區區長匯報武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情相關資訊及作為。

侯友宜在會議中再次呼籲中央，針對從國外回來的入境者進行全面普篩及居家檢疫，「防疫只有過沒有不及」。

侯友宜也表示，台灣捐口罩給其他國家，做全球的人道、愛心關懷，跟全世界站在一起，是很棒的一件事，「既然有餘力去做這件事，就要滿足國內所有民眾的口罩需求」，14天最少10片，如果能發到14片更好。

新北市衛生局在會議中報告指出，新北市現有388件居家隔離、6426件居家檢疫；民政局預計，疫情檢疫、隔離等管制人數在4月19日後會趨緩。

新北市政府秘書處表示，每天約有5000人進出新北市府，6日起所有人均需配戴口罩才能進入新北市府大樓。

新北市交通局統計，大眾運輸強制佩戴口罩實施部分，4日截至晚間6時，共有289名乘客經勸導後戴上口罩，122名乘客沒戴口罩勸離，0件報警。

新北市教育局表示，已做好全台首創親師生平台單一認證、數位學習資源全到位（同步、非同步、智慧學習）以及配套措施（雲端行政、線上學習、彈性補課）。

新北市經發局也宣導新北市內商場停止試吃、商場用餐桌間符合安全距離，並加強稽查遊樂場、釣蝦場、KTV等場所。

侯友宜表示，新北市的景點人潮因為疫情減少了七、八成，這次清明連假也推行線上祭祖等方式，實際掃墓的人潮也減少了七成；明天學生開始上課，要請交通局、教育局提醒學生搭乘大眾交通運輸工具要戴口罩。（編輯：李錫璋）1090405

新北市長侯友宜5日上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第35次應變會議，聽取各局處匯報並與各區區長連線。中央社記者葉臻攝　109年4月5日
新北市長侯友宜5日上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第35次應變會議，聽取各局處匯報並與各區區長連線。中央社記者葉臻攝　109年4月5日

延伸閱讀
9日起可買兩週口罩 陳時中：8成5民眾可買到我們夠用就好 父女集70片口罩贈警執勤防疫搭大眾運輸全面戴口罩 違者最重罰1.5萬元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報