侯友宜呼籲入境全面普篩 捐口罩應先滿足國內

新北市長侯友宜（右）5日再次呼籲中央，針對入境者進行全面普篩及居家檢疫，並表示台灣有餘力捐口罩，就要滿足國內所有民眾的口罩需求。中央社記者葉臻攝 109年4月5日

（中央社記者葉臻新北5日電）新北市長侯友宜今天再次呼籲中央，針對入境者進行全面普篩及居家檢疫，並認為台灣有餘力捐口罩，就要滿足國內所有民眾的口罩需求；6日起未戴口罩者不得進入新北市政府大樓。

新北市長侯友宜今天上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第35次應變會議，聽取各局處及各區區長匯報武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情相關資訊及作為。

侯友宜在會議中再次呼籲中央，針對從國外回來的入境者進行全面普篩及居家檢疫，「防疫只有過沒有不及」。

侯友宜也表示，台灣捐口罩給其他國家，做全球的人道、愛心關懷，跟全世界站在一起，是很棒的一件事，「既然有餘力去做這件事，就要滿足國內所有民眾的口罩需求」，14天最少10片，如果能發到14片更好。

新北市衛生局在會議中報告指出，新北市現有388件居家隔離、6426件居家檢疫；民政局預計，疫情檢疫、隔離等管制人數在4月19日後會趨緩。

新北市政府秘書處表示，每天約有5000人進出新北市府，6日起所有人均需配戴口罩才能進入新北市府大樓。

新北市交通局統計，大眾運輸強制佩戴口罩實施部分，4日截至晚間6時，共有289名乘客經勸導後戴上口罩，122名乘客沒戴口罩勸離，0件報警。

新北市教育局表示，已做好全台首創親師生平台單一認證、數位學習資源全到位（同步、非同步、智慧學習）以及配套措施（雲端行政、線上學習、彈性補課）。

新北市經發局也宣導新北市內商場停止試吃、商場用餐桌間符合安全距離，並加強稽查遊樂場、釣蝦場、KTV等場所。

侯友宜表示，新北市的景點人潮因為疫情減少了七、八成，這次清明連假也推行線上祭祖等方式，實際掃墓的人潮也減少了七成；明天學生開始上課，要請交通局、教育局提醒學生搭乘大眾交通運輸工具要戴口罩。（編輯：李錫璋）1090405