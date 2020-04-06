衛福部支持公私單位簡單調查連假旅遊史

（中央社記者范正祥台北6日電）武漢肺炎疫情嚴峻，民進黨立委蘇巧慧今天質詢衛福部，是否支持各機關公司行號等可以針對這一波清明連假進行旅遊史的簡單調查。對此，衛福部次長何啟功答覆，「是」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、交通部、內政部就「居家隔離與居家檢疫者之相關生活協助措施、家庭關懷與醫療服務」進行專題報告並備質詢。

蘇巧慧質詢關切清明連假各景點湧現人潮，各界擔心連假之後武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情沒有讓人鬆一口氣，「現在反而皮要繃更緊」。

何啟功表示，清明連假如果民眾經過人潮較多場所，尤其是沒有配戴口罩者，一定要做好自主健康管理，現在開始戴上口罩。如有身體不適，就醫時一定要讓醫師知道去過哪裡，判斷是否應該採檢，萬一確診也才能對相關地區作充分因應。

蘇巧慧追問，這次清明連假一些民眾雖然沒有出國，但有去過人多的地方，是否支持各機關公司行號等可以進行旅遊史的簡單調查，必要時建議自主健康管理。

何啟功答覆，「是」。他說，「目前看起來最大的風險就是人潮聚集的旅遊時間」。

另外，包括蘇巧慧等多名立委今天質詢時也關切，中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，4日發送2則「國家級警報」，提及11個台灣熱門風景區與景點，因人潮擁擠勿前往，連日來已有多家企業陸續請連假期間旅遊11個景點的員工改為居家辦公並自主健康管理14天，「衛福部的態度是贊成？默許？還是反對？」

對此，何啟功表示，「支持」，他支持民間以嚴格的標準防疫。

蘇巧慧指出，接下來有五一連假，事實上，民眾在每週也有週休二日，她「非常懇切地期待」，希望衛福部能夠訂出一個「假期生活指引」，讓民眾比較好遵循。質詢時，蘇巧慧說，目前大部分確診案例是從境外移入，有鑑於從國外回台的人並沒有在機場全面採檢，她建議，「能不能在這些居家檢疫隔離解除追蹤前，加一關，14天隔離檢疫完成的那一刻、要重新回到社會之前，多加一關檢疫。」

何啟功回應，「只要『量』做的到，我們會往這邊考慮」，謝謝立委的建議。

何啟功指出，目前居家檢疫還有2萬7000多人，居家檢疫累積已超過10萬人，以這個數字如果在解除追蹤時全面普篩，「量太大了」，現在一天大概有3000人解除居家檢疫。（編輯：蘇志宗）1090406