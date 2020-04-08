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就醫免排隊等插卡 北榮推預查旅遊史快速通關

最新更新：2020/04/08 17:25

（中央社記者張茗喧台北8日電）為了拉大社交距離，避免就醫民眾在醫院排隊插健保卡，北榮今天宣布對預約掛號的民眾預先查詢國外旅遊史，並對符合規定者寄出簡訊，民眾只要出示簡訊及個人證件即可快速通關。

武漢肺炎全球大流行，各大醫療院所紛紛在門口拉起防線，除了限制入院者身份，也會逐一查驗近期旅遊史，避免造成院內感染。

台北榮民總醫院今天發出新聞稿指出，為了減少就醫民眾排隊查核旅遊史的不便，即日起將針對就診前一天已預約掛號的民眾，預先查核國外旅遊史，符合規定者會由院方主動發送查核通過簡訊，就醫時本人只要出示簡訊及個人健保卡或身分證，核對後即可快速通關，免現場再次查核。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，為防堵境外移入案例，北榮自3月17日起對所有來院就醫、檢查（驗）及陪病民眾等，皆需查核14天內國外旅遊史，為縮短民眾等候時間並配合政府擴大社交距離的規定，推出預查旅遊史新措施。

李偉強指出，若收到簡訊通知非就醫者本人或未能提前接收到簡訊者，像是當日現場掛號、來院接受檢查驗、慢性病處方簽領藥的民眾及陪同就醫者，仍需持本人健保卡現場查核旅遊史。（編輯：吳協昌）1090408

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